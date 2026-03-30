Российские войска освободили 2 населенных пункта в зоне СВО

В зоне действия "восточной" и "западной" группировок российских войск противник за сутки потерял более 460 военнослужащих 30.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-30T13:25+0400

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Российские бойцы освободили населенный пункт Луговское в Запорожской области, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населенный пункт Луговское Запорожской области", – сообщили в ведомстве.Российскими военными нанесено поражение украинским формированиям в районах таких населенных пунктов Днепропетровской области, как Великомихайловка, Покровское, Добропасово, Богодаровка, Писанцы, а также Долинка, Воскресенка, Зоревка, Воздвижевка, Марьяновка и Любицкое Запорожской области.Помимо того, группировка "Запад" освободила населенный пункт Новоосиново в Харьковской области.Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Благодатовка, Синичино и Боровай в Харьковской области, а также Красного Лимана, Старого Каравана и Щурово в Донецкой Народной Республике.Украинские формирования в зоне "западной" группировки ВС России за сутки потеряли до 190 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы."Уничтожен склад боеприпасов", – говорится в сводке министерства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

