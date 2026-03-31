Россия увеличила экспорт продукции АПК в Грузию почти до 500 млн долларов

В структуре поставок основными видами продукции стали пшеница со стоимостью экспорта более 81 миллиона долларов 31.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-31T22:21+0400

ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Российский экспорт продукции АПК в Грузию по итогам 2025 года вырос на 3% в весе и на 16% в стоимости, до 807 тысяч тонн на сумму почти 500 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". В "Агроэкспорте" уточнили, что в структуре поставок основными видами продукции стали пшеница со стоимостью экспорта более 81 миллиона долларов, подсолнечное масло – более 50 миллионов долларов, живые свиньи – более 39 миллионов долларов, шоколад – более 24 миллионов долларов, а также экстракты, эссенции и концентраты кофе и чая – более 81 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

