Как изменились цены в Грузии – данные за март

В марте 2026 года, по сравнению с февралем 2026 года, уровень инфляции составил 0,8% 04.04.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Годовая инфляция (март 2026 года к марту 2025 года) в Грузии составила 4,3% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). За предыдущие месяцы годовая инфляция в Грузии составила 4,8% (январь 2025 к январю 2026) и 4,6% (февраль 2025 к февралю 2026) . Больше всего в феврале цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (7,5%), в сферах гостиниц и ресторанов (7,0%), на алкогольную и табачную продукцию (6,2%), в области здравоохранения (4,2%), транспорта (4,0%), образования (2,4%) и на коммунальные услуги (0,4%). Цены снизились на связь (4,3%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (3,2%), отдых и развлечения (1,5%) и на одежду и обувь (0,8%). В марте 2026 года, по сравнению с февралем 2026 года, уровень инфляции составил 0,8%.

