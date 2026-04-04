https://sputnik-georgia.ru/20260404/kak-izmenilis-tseny-v-gruzii--dannye-za-mart-297953820.html
Как изменились цены в Грузии – данные за март
Sputnik Грузия
В марте 2026 года, по сравнению с февралем 2026 года, уровень инфляции составил 0,8% 04.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-04T09:01+0400
грузия
экономика
новости
инфляция
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269442546_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_153fede8fbb92537d7a4b55a7319f82a.jpg
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Годовая инфляция (март 2026 года к марту 2025 года) в Грузии составила 4,3% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). За предыдущие месяцы годовая инфляция в Грузии составила 4,8% (январь 2025 к январю 2026) и 4,6% (февраль 2025 к февралю 2026) . Больше всего в феврале цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (7,5%), в сферах гостиниц и ресторанов (7,0%), на алкогольную и табачную продукцию (6,2%), в области здравоохранения (4,2%), транспорта (4,0%), образования (2,4%) и на коммунальные услуги (0,4%). Цены снизились на связь (4,3%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (3,2%), отдых и развлечения (1,5%) и на одежду и обувь (0,8%). В марте 2026 года, по сравнению с февралем 2026 года, уровень инфляции составил 0,8%.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269442546_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_219c11c6ea1ada0cc8696c76407eed3a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
