NASA опубликовало уникальные кадры Земли впервые за полвека
В последний раз подобное фото делали в 1972 году во время миссии "Аполлон-17" 04.04.2026
2026-04-04T12:09+0400
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало фотоснимки Земли, сделанные из глубокого космоса с борта корабля Orion лунной миссии Artemis II. Примечательно, что на первом фото запечатлен земной шар полностью в момент, когда он перекрывает Солнце. На других снимках Земля видна лишь частично или не освещена солнечными лучами. Как поясняет НАСА, звезда "ниже" и правее Земли – это Венера. Все фотографии сделаны астронавтом Ридом Вайсманом.В последний раз подобное фото делали в 1972 году во время миссии "Аполлон-17", то есть 54 года назад. После этого снимки планеты собирались из множества отдельных фотографий, которые были сделаны с околоземной орбиты. Пилотируемый космический корабль Orion стартовал к Луне в рамках миссии Artemis II 1 апреля в 18:35 по местному времени. Запуск прошел с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Как ожидается, астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен совершат облет вокруг Луны на расстоянии около 8 тыс. км от ее поверхности, после чего вернутся на Землю. Общая продолжительность миссии составит 10 дней.Это первый с 1972 года полет человека к Луне, хотя высадки в этот раз не будет: она запланирована в ходе другой экспедиции в 2028 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
