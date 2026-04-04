https://sputnik-georgia.ru/20260404/v-gruzii-nachinaetsya-registratsiya-na-edinye-natsionalnye-ekzameny--vse-chto-nado-znat-297956925.html
В Грузии начинается регистрация на Единые национальные экзамены – все, что надо знать
Sputnik Грузия
Обучение в государственных вузах и профессиональных училищах будет бесплатным 04.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-04T15:16+0400
новости
общество
грузия
абхазия
цхинвальский регион
единые национальные экзамены
вступительные экзамены
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23687/88/236878807_0:91:1595:988_1920x0_80_0_0_75d068cee456a5eb91af0ae39e095657.jpg
абхазия
цхинвальский регион
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23687/88/236878807_0:0:1317:988_1920x0_80_0_0_b90f87f1ae0279f681e98c6bcc9ca391.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Регистрация на сдачу Единых национальных экзаменов, которые дают право поступать в вузы страны, стартует 6 апреля и продлится до 18 мая включительно.
Участие в Единых национальных экзаменах платное: абитуриенты платят по 10 лари за каждый экзамен, который собираются сдавать, число экзаменов определяет вуз.
Участие в Единых национальных экзаменах могут принять как граждане Грузии, так и иностранные граждане.
При регистрации абитуриенты должны заполнить специальную форму, в которой указываются номер мобильного телефона грузинского оператора, место сдачи экзамена, предметы, которые будут сдаваться, образовательные и профессиональные программы по рейтингу.
После завершения регистрации абитуриент получит специальную регистрационную карточку, которую должен представлять на каждом экзамене.
Все экзамены сдаются на грузинском языке, исключение составляет экзамен по общим навыкам, которым можно сдать этническим меньшинствам на азербайджанском и армянском языках.
На русском ряд экзаменов могут сдать лишь лица, получившие образование на территории Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия).
Для приема в вуз необходимо сдать минимум три экзамена, а на профессиональную программу – один. Два экзамена для поступления в вузы являются обязательными: грузинский язык и литература и иностранный язык, а третий, дополнительный, зависит от факультета.
Для поступления в медицинские вузы абитуриент должен сдать четыре экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, биологию и четвертый по выбору (математика, химия или физика).
Для поступления в вузы на творческие профессии будет необходимо пройти творческий тур, а после сдать два экзамена – грузинский язык и литературу и иностранный язык.
Обучение в государственных вузах и профессиональных училищах будет бесплатным. Для поступления абитуриент должен набрать необходимое число баллов, которое отличается на каждой специальности.
Стоимость обучения в частных вузах колеблется от 3 тысяч до 5 тысяч лари для граждан Грузии, в зависимости от вуза и специальности.