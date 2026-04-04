https://sputnik-georgia.ru/20260404/v-gruzii-nachinaetsya-registratsiya-na-edinye-natsionalnye-ekzameny--vse-chto-nado-znat-297956925.html

В Грузии начинается регистрация на Единые национальные экзамены – все, что надо знать

Sputnik Грузия

Обучение в государственных вузах и профессиональных училищах будет бесплатным

2026-04-04T15:16+0400

новости

общество

грузия

абхазия

цхинвальский регион

единые национальные экзамены

вступительные экзамены

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23687/88/236878807_0:91:1595:988_1920x0_80_0_0_75d068cee456a5eb91af0ae39e095657.jpg

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Регистрация на сдачу Единых национальных экзаменов, которые дают право поступать в вузы страны, стартует 6 апреля и продлится до 18 мая включительно. Участие в Единых национальных экзаменах платное: абитуриенты платят по 10 лари за каждый экзамен, который собираются сдавать, число экзаменов определяет вуз. Участие в Единых национальных экзаменах могут принять как граждане Грузии, так и иностранные граждане. После завершения регистрации абитуриент получит специальную регистрационную карточку, которую должен представлять на каждом экзамене. Все экзамены сдаются на грузинском языке, исключение составляет экзамен по общим навыкам, которым можно сдать этническим меньшинствам на азербайджанском и армянском языках. На русском ряд экзаменов могут сдать лишь лица, получившие образование на территории Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия). Для приема в вуз необходимо сдать минимум три экзамена, а на профессиональную программу – один. Два экзамена для поступления в вузы являются обязательными: грузинский язык и литература и иностранный язык, а третий, дополнительный, зависит от факультета. Для поступления в медицинские вузы абитуриент должен сдать четыре экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, биологию и четвертый по выбору (математика, химия или физика). Для поступления в вузы на творческие профессии будет необходимо пройти творческий тур, а после сдать два экзамена – грузинский язык и литературу и иностранный язык. Стоимость обучения в частных вузах колеблется от 3 тысяч до 5 тысяч лари для граждан Грузии, в зависимости от вуза и специальности.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, общество, грузия, абхазия, цхинвальский регион, единые национальные экзамены, вступительные экзамены