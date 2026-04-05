https://sputnik-georgia.ru/20260405/297962826.html

Генерал Келлог случайно закрыл Украине путь в Европу

Sputnik Грузия

Страны Североатлантического альянса оказались трусами, нам нужно создать новую оборонную структуру, новую НАТО — так теперь говорят в Вашингтоне, развивая...

2026-04-05T12:19+0400

в мире

политика

аналитика

сша

украина

европа

дмитрий медведев

нато

колумнисты

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/05/297963005_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6750000efb58f206df9607815840e82d.jpg

Действительно, выходить очень трудно и долго, давайте лучше сделаем новое вместо старого, оставим тех союзников, что оказались трусами, умирать от страха — примерно так рассуждают некоторые американцы. Например, генерал Кит Келлог сейчас не занимает никаких должностей, но в прошлом году он был спецпосланником Трампа по Украине. В свежем интервью Fox News генерал не только назвал натовцев трусами и уверял, что по нормативным актам альянса Штаты имеют возможность покинуть его, предупредив об этом за год (однако резолюция конгресса запрещает президенту делать это без согласия парламента), но и предложил создать новый альянс: "Мы собираемся изменить оборонную структуру. Возможно, мы создадим единую систему с Японией, Австралией и некоторыми европейскими странами, готовыми вступить в конфликт, такими как обновленная Германия или Польша. Даже Украина, которая тоже показала себя надежным союзником". Об этом пишет колумнист РИА Новости.Богатая идея — забыть НАТО и забить на нее, сосредоточившись на новом альянсе. Реально глобальном, то есть уже не атлантическом, а всемирном. Америка станет его ядром, а вокруг будут "готовые воевать" (разумеется, вместе с ней и под ее командованием) страны разных континентов: Германия, Япония, Австралия, Польша, Украина. Понятно, что список неполный, но в него добавят десяток-другой европейских и азиатских государств. Кто там остался в Европе?Франция ведет себя нагло — ее не берем. Испания вообще против войны с Ираном — и речи быть не может. Турция? Но она не готова воевать вместе с Америкой. Италия? Прекрасная Мелони, но настроения итальянской элиты (не говоря уже про народ) явно не в пользу новых войн. Скандинавы — знатные воины, правда, с Данией как-то неудобно получилось из-за Гренландии, а с Норвегией — из-за Нобелевки, но зато у них много претензий к русским, может, захотят подключиться к новому альянсу? Ну и Великобритания — она, конечно, сейчас ведет себя неправильно, но все-таки родная кровь, да и австралийские с канадскими подданными короля нужны новому американскому альянсу. Так что Британию берем.Есть, правда, нюанс: с чего бы это немцам и полякам выбирать американского старшего брата, отворачиваясь от общеевропейского проекта, то есть Евросоюза? При чем он здесь? Ну как, если бы США реально взяли курс на замену НАТО новым альянсом с частью европейских государств, вопрос будущего ЕС встал бы ребром. Создавать реальный европейский военный союз на основе ЕС или же разваливаться? Углубление евроинтеграции с переходом к реальной европейской армии или дезинтеграция ЕС и отказ от общеевропейского проекта — "простой" и понятный выбор. Выбирая военный альянс с Вашингтоном, Берлин и Варшава должны будут отказать Парижу, Риму и остальным в строительстве общеевропейской армии, то есть согласиться с тем, что безопасность Европы отныне будет разделена: за Германией и Польшей стоят США, а все остальные сами занимаются своими проблемами (вместе или поодиночке — это уже им решать). Иными словами, Германия развалит собственный же проект евроинтеграции ради получения нового (а по сути — сохранения старого) военного пакта с Соединенными Штатами? Причем с США, которые все больше переориентируются на Тихий океан и Западное полушарие.Абсурд? Конечно, но ведь не только Келлог рассуждает о подобных военных альянсах. Трамп недоволен НАТО, европейцы недовольны США, и хотя распад альянсу не грозит (потому что, напомним, он остается тем, ради чего и создавался англосаксами, — инструментом их контроля над Европой через формулу "держать американцев внутри, немцев — под контролем, а русских — вовне"), различные "дебютно-прогрессивные" идеи сейчас будут продвигаться все активнее. В частности, мысль о создании европейской половины НАТО, то есть полноценной европейской части альянса на основе ЕС. Это стало бы обходным маневром по формированию европейской армии — не только без американцев, но и без англичан. Такой вариант, естественно, абсолютно неприемлем для Лондона, поэтому любые планы "европейской армии" там допустят только с собственным участием и контролем (не возвращаясь при этом в ЕС). Но такой "оборонный ЕС" поставит символический крест на планах вступления в него той страны, которой занимался генерал Келлог, — Украины.Россия формально не выступала против членства Незалежной в ЕС, но резкое увеличение вероятности прямой милитаризации Евросоюза обостряет тему: неслучайно вчера Дмитрий Медведев написал, что это "меняет картину мира" и "пора отказаться от толерантного отношения к вступлению в военно-экономический Европейский союз наших соседей", включая "страну 404".Так и есть, и это единственный реальный результат поиска Америкой новой комбинации военных альянсов. К тому же мы еще реакцию Китая на идею военного блока в составе США, Японии и Германии не слышали.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Пётр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24846/98/248469826_194:-1:1559:1365_100x100_80_0_0_f66c9cded99648280e426ccf377d98f1.jpg

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

