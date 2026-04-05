Эрдоган: Турция продолжит поддерживать переговоры между Украиной и Россией

Анкара "придает большое значение безопасности судоходства в Черном море и считает важным обеспечение надежности энергоснабжения" 05.04.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 апр – Sputnik. Турция намерена продолжить поддержку переговорного процесса между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским в Стамбуле.В ходе переговоров Эрдоган также подчеркнул важность обеспечения безопасности судоходства в Черном море, отметив, что этот вопрос остается одним из ключевых для региона.Кроме того, турецкий президент заявил, что Анкара придает особое значение надежности энергоснабжения и намерена развивать экономическое сотрудничество с Киевом, включая увеличение объемов взаимной торговли.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков. Как сообщал РИА Новости источник в правительстве Турции, Анкара фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопроводу "Турецкий поток", координация ведется на регулярной основе.За последние месяцы украинские беспилотники неоднократно атаковали нефтяные танкеры в Черном море у берегов Турции. Причастность ВСУ к подобным атакам подтверждал в декабре газете Guardian источник в украинских спецслужбах. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия считает, что в интересах Турции недопущение таких безрассудных действий, как украинские атаки на танкеры в Черном море.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

