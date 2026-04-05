Кобахидзе: без крупных ГЭС энергетическая стабильность Грузии невозможна
11:12 05.04.2026 (обновлено: 11:42 05.04.2026)
© photo: Sputnik / StringerИнгури ГЭС - вид сверху на водохранилище и плотину
Подписаться
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет и, по прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Государству необходимо знать, стоит ли начинать работу над проектами крупных гидроэлектростанций, потому как без этого стабильность в секторе невозможна, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире "Первого канала".
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.
"Сегодня государству необходимо знать, начинать ли работу над крупными гидроэлектростанциями или нет. Нам нужно ответить на этот вопрос сегодня. Наш ответ предельно ясен – да, потому что без крупных гидроэлектростанций стабильность в этом секторе невозможна", – заявил Кобахидзе.
По его словам, если страна не построит крупные гидроэлектростанции установленной мощностью до 2 000 мегаватт, стабильность системы не удастся обеспечить.
Премьер также отметил, что когда речь идет о гидроэлектростанциях, 2 800 МВт – это прогнозируемая цифра на десятилетнюю перспективу, из которых примерно 1 900 МВт приходится на крупные гидроэлектростанции.
"Стабильность нельзя обеспечить за счет солнечной и ветровой энергии", – сказал Кобахидзе.
Глава правительства также отметил рост зависимости страны от импорта энергоресурсов. По его оценке, текущая ситуация вызывает обеспокоенность.
"Наша зависимость от импорта составляет 29%, если взять электроэнергию и соответствующий газ вместе, то мы были в основном зависимы от импорта в течение восьми месяцев. За эти месяцы зависимость от импорта уже достигла примерно 42%", – заявил Кобахидзе.
Он подчеркнул, что за последние годы импорт электроэнергии увеличился, и эта тенденция сохраняется.
"Импорт растет. Если взять средний уровень импорта электроэнергии, то несколько лет назад, до 2016 года, он составлял 5%, сейчас он вырос до 10%. Однако, если добавить к этому импорт газа, связанного с производством электроэнергии, то есть тепловых электростанций, то в этом случае уровень еще выше", – отметил Кобахидзе.
По словам главы правительства, развитие энергетического сектора позволит не только сократить импорт, но и значительно увеличить экспорт электроэнергии.
"Мы хотим, чтобы Грузия стала самодостаточной страной в плане электроэнергии. Существуют и другие источники энергии – газ, нефть – в которых мы не можем достичь самодостаточности, у нас нет необходимых ресурсов. Однако в области электроэнергетики у нас есть возможность стать полностью самодостаточной", – добавил Кобахидзе.
Глава правительства отметил, что в конечном итоге государство планирует увеличить объем установленной мощности до 11 500 МВт в десятилетней перспективе, и в этом случае Грузия уже станет полностью независимой от импорта страной и сможет экспортировать электроэнергию.
В планах правительства, чтобы выработка электроэнергии превысила потребление к 2030 году.