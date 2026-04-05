Кобахидзе: без крупных ГЭС энергетическая стабильность Грузии невозможна

Кобахидзе: без крупных ГЭС энергетическая стабильность Грузии невозможна

Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет и, по прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом 05.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-05T11:12+0400

2026-04-05T11:12+0400

2026-04-05T11:42+0400

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Государству необходимо знать, стоит ли начинать работу над проектами крупных гидроэлектростанций, потому как без этого стабильность в секторе невозможна, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире "Первого канала". Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По его словам, если страна не построит крупные гидроэлектростанции установленной мощностью до 2 000 мегаватт, стабильность системы не удастся обеспечить. Премьер также отметил, что когда речь идет о гидроэлектростанциях, 2 800 МВт – это прогнозируемая цифра на десятилетнюю перспективу, из которых примерно 1 900 МВт приходится на крупные гидроэлектростанции. "Стабильность нельзя обеспечить за счет солнечной и ветровой энергии", – сказал Кобахидзе. Глава правительства также отметил рост зависимости страны от импорта энергоресурсов. По его оценке, текущая ситуация вызывает обеспокоенность. Он подчеркнул, что за последние годы импорт электроэнергии увеличился, и эта тенденция сохраняется. "Импорт растет. Если взять средний уровень импорта электроэнергии, то несколько лет назад, до 2016 года, он составлял 5%, сейчас он вырос до 10%. Однако, если добавить к этому импорт газа, связанного с производством электроэнергии, то есть тепловых электростанций, то в этом случае уровень еще выше", – отметил Кобахидзе. По словам главы правительства, развитие энергетического сектора позволит не только сократить импорт, но и значительно увеличить экспорт электроэнергии. Глава правительства отметил, что в конечном итоге государство планирует увеличить объем установленной мощности до 11 500 МВт в десятилетней перспективе, и в этом случае Грузия уже станет полностью независимой от импорта страной и сможет экспортировать электроэнергию. В планах правительства, чтобы выработка электроэнергии превысила потребление к 2030 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе, энергетика грузии