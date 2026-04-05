Польша планирует отменить безвиз для Грузии – Do Rzeczy
Польша планирует отменить безвиз для Грузии – Do Rzeczy
В 2025 году нелегальная работа в Польше была выявлена почти у 29% проверенных граждан Грузии
2026-04-05T15:56+0400
2026-04-05T15:56+0400
2026-04-05T16:55+0400
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Правительство Польши планирует отменить безвизовый режим для граждан Грузии, а также Колумбии и Венесуэлы, поскольку система часто используется для легализации работы, а не туризма, сообщает издание Do Rzeczy. В случае граждан Грузии польские власти указывают на масштабные нарушения. В 2025 году нелегальная работа была выявлена почти у 29% проверенных грузин, сообщает издание. В то же время, по данным полиции, в 2024 году грузины совершили в Польше 2 714 преступлений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
новости, грузия, общество, польша, визы
новости, грузия, общество, польша, визы
Польша планирует отменить безвиз для Грузии – Do Rzeczy
15:56 05.04.2026 (обновлено: 16:55 05.04.2026)
В 2025 году нелегальная работа в Польше была выявлена почти у 29% проверенных граждан Грузии
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Правительство Польши планирует отменить безвизовый режим для граждан Грузии, а также Колумбии и Венесуэлы, поскольку система часто используется для легализации работы, а не туризма, сообщает издание Do Rzeczy.
"Правительство Польши планирует кардинальные изменения в миграционной политике. Причина – злоупотребления действующим законодательством. Граждане Колумбии, Венесуэлы и Грузии лишатся возможности работать в Польше, используя безвизовый режим, следует из проекта постановления министерства семьи, труда и социальной политики", – говорится в сообщении.
В случае граждан Грузии польские власти указывают на масштабные нарушения. В 2025 году нелегальная работа была выявлена почти у 29% проверенных грузин, сообщает издание.
В то же время, по данным полиции, в 2024 году грузины совершили в Польше 2 714 преступлений.