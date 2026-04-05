Прогресс в борьбе с курением под угрозой: в Грузии растет популярность вейпов

Согласно последним данным, потребление табака в Грузии за последнее десятилетие сократилось на 9%, что спасло тысячи жизней 05.04.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Распространенность курения в Грузии остается высокой – 24,8%, а использование электронных сигарет и вейпинга среди подростков за последние пять лет удвоилось до 14%, говорится в данных, опубликованных Агентством по контролю табака. Как отмечают в агентстве, Грузия, ставшая региональным лидером в борьбе с табакокурением и страной, добившейся исторического прогресса за последнее десятилетие, сталкивается с серьезными проблемами. Согласно последним данным, потребление табака в Грузии за последнее десятилетие сократилось на 9%, что спасло тысячи жизней и десятки миллионов лари в государственном бюджете. Однако на фоне прогресса тревожны новые тенденции. Статистика показывает, что оптимизация государственных ресурсов часто приводит к обратному результату. В этом году финансирование гражданского контроля за соблюдением законодательства о табаке сократилось на 33%, в то время как ежегодный мониторинг приносит в бюджет 4-5 миллионов лари. Только в прошлом году Грузия потеряла до пяти миллионов лари из-за неадекватного соблюдения правил (включая стандартизированную упаковку). В то же время информационные и коммуникационные кампании уже более года не приносят результатов, на что табачная промышленность отвечает агрессивной, незаконной онлайн-рекламой, направленной на детей и молодежь.Для сохранения достигнутых результатов и решения новых задач необходимо предпринять следующие шаги: В 2017 году правительство Грузии начало антитабачную кампанию, в рамках которой был установлен запрет на курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних. Также, согласно антитабачному законодательству, запрещена продажа сигарет в радиусе 50 метров от образовательных учреждений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

