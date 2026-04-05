Прогресс в борьбе с курением под угрозой: в Грузии растет популярность вейпов
Согласно последним данным, потребление табака в Грузии за последнее десятилетие сократилось на 9%, что спасло тысячи жизней 05.04.2026
2026-04-05T20:57+0400
© photo: Sputnik / StringerЗапрет на курение в парке. Табличка с надписью "Не курить!"
Запрет на курение в парке. Табличка с надписью Не курить! - Sputnik Грузия, 1920, 05.04.2026
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Распространенность курения в Грузии остается высокой – 24,8%, а использование электронных сигарет и вейпинга среди подростков за последние пять лет удвоилось до 14%, говорится в данных, опубликованных Агентством по контролю табака.
Как отмечают в агентстве, Грузия, ставшая региональным лидером в борьбе с табакокурением и страной, добившейся исторического прогресса за последнее десятилетие, сталкивается с серьезными проблемами.
Хотя число курильщиков в стране сократилось более чем на 100 тысяч человек в результате проведенных реформ, уход международных доноров, включая Глобальный фонд, и сокращение внутренних ресурсов представляют серьезную угрозу достигнутым результатам.
Согласно последним данным, потребление табака в Грузии за последнее десятилетие сократилось на 9%, что спасло тысячи жизней и десятки миллионов лари в государственном бюджете. Однако на фоне прогресса тревожны новые тенденции.
Статистика показывает, что оптимизация государственных ресурсов часто приводит к обратному результату. В этом году финансирование гражданского контроля за соблюдением законодательства о табаке сократилось на 33%, в то время как ежегодный мониторинг приносит в бюджет 4-5 миллионов лари.
Только в прошлом году Грузия потеряла до пяти миллионов лари из-за неадекватного соблюдения правил (включая стандартизированную упаковку). В то же время информационные и коммуникационные кампании уже более года не приносят результатов, на что табачная промышленность отвечает агрессивной, незаконной онлайн-рекламой, направленной на детей и молодежь.

"Несмотря на законодательные изменения, инициированные в 2019 году, из-за бездействия министерств здравоохранения и финансов средства для прекращения курения по-прежнему облагаются НДС и еще не включены в список основных лекарственных средств. Это значительно затрудняет оказание помощи уязвимым группам населения, желающим бросить курить", – заявили в агентстве.

Для сохранения достигнутых результатов и решения новых задач необходимо предпринять следующие шаги:
Расширить гражданский мониторинг соблюдения антитабачного законодательства на все муниципалитеты Грузии и обеспечить его финансирование;
Запустить масштабную информационную кампанию о вреде электронных сигарет и новых табачных продуктов;
Освободить от НДС импорт препаратов для отказа от курения (совместное решение Минздрава и Минфина);
Включить препараты для прекращения курения в список основных лекарственных средств;
Предусмотреть в бюджете 2027 года финансирование услуг по отказу от курения для пациентов с туберкулезом в рамках госпрограммы.
В 2017 году правительство Грузии начало антитабачную кампанию, в рамках которой был установлен запрет на курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних. Также, согласно антитабачному законодательству, запрещена продажа сигарет в радиусе 50 метров от образовательных учреждений.
