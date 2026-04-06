https://sputnik-georgia.ru/20260406/aeroporty-gruzii-uvelichivayut-kolichestvo-reysov-v-mestiya-na-prazdniki-297974054.html
Аэропорты Грузии увеличивают количество рейсов в Местия на праздники
Sputnik Грузия
Авиасообщение со Сванети станет наиболее комфортной альтернативой наземному транспорту в праздничные дни
общество
грузия
новости
объединение аэропортов грузии
местия
натахтари
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/17/249060100_750:873:2836:2047_1920x0_80_0_0_35081049ee95d2e40271d13fbc536651.jpg
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. ООО "Объединение аэропортов Грузии" Министерства экономики и устойчивого развития запланировало четыре дополнительных рейса в Местию в связи с пасхальными праздниками, сообщили пресс-службе объединения. В Грузии в этом году пасхальные выходные начнутся 9 апреля и продлятся до 13 апреля включительно. Дополнительные рейсы в местные аэропорты будут выполняться в период с 9 по 14 апреля: 9 апреля 14 апреля Стоимость билета в одну сторону в направлении Натахтари–Местия составляет 90 лари. Для детей от 0 до 3 лет – полет бесплатен, для детей от 3 до 12 лет действует скидка 30%.
местия
натахтари
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/17/249060100_1001:783:2686:2047_1920x0_80_0_0_1e3ad9f1c13ff4bf37a77a1abda8711a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. ООО "Объединение аэропортов Грузии" Министерства экономики и устойчивого развития запланировало четыре дополнительных рейса в Местию в связи с пасхальными праздниками, сообщили пресс-службе объединения.
В Грузии в этом году пасхальные выходные начнутся 9 апреля и продлятся до 13 апреля включительно.
Дополнительные рейсы в местные аэропорты будут выполняться в период с 9 по 14 апреля:
Натахтари–Местия: отправление в 16:00;
Местия–Натахтари: отправление в 17:20.
Стоимость билета в одну сторону в направлении Натахтари–Местия составляет 90 лари. Для детей от 0 до 3 лет – полет бесплатен, для детей от 3 до 12 лет действует скидка 30%.
Билеты доступны на сайте
.