Кобахидзе и Алиев обсудили в Тбилиси инвестиции и мирный процесс на Южном Кавказе

Сотрудничество между странами Южного Кавказа открывает новые перспективы для всего региона, заявил премьер Грузии 06.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-06T17:24+0400

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также будущего Южно-Кавказского региона в целом обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Тбилиси. Ильхам Алиев прибыл в Тбилиси с государственным визитом 6 апреля. В аэропорту его встречала глава МИД Грузии Мака Бочоришвили. Глава правительства Грузии в начале совместной пресс-конференции сосредоточил внимание на продолжающемся мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. По его словам, сотрудничество между странами Южного Кавказа открывает новые перспективы для всего региона. "Мы наблюдаем глобальные политические изменения, и эти изменения еще больше повышают значение "Среднего коридора", включая Черное море и Южный Кавказ, как стратегического пространства", – заявил Кобахидзе. Он отметил, что Грузия и Азербайджан – это мосты, соединяющие Азию и Европу, они играют ключевую роль в плане транспортной доступности, придается особое значение развитию и модернизации транспортно-логистической инфраструктуры. "Грузия и Азербайджан неоднократно доказывали, что мы являемся надежными и ответственными партнерами, в том числе в международных энергетических и транспортных проектах", – сказал Кобахидзе. Премьер также подчеркнул, что Азербайджан остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. Как отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, его визит придаст двусторонним отношениям новый импульс. По его словам, на протяжении веков отношения между странами основывались на дружественных, добрососедских, братских отношениях. "Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить вас и ваше правительство с достигнутыми успехами. Грузия динамично развивается, экономический рост очень заметен. Вы создали очень благоприятную инвестиционную среду в стране", – подчеркнул Алиев. Кроме того, он отметил, что отрадно видеть дальнейшее последовательное и динамичное развитие отношений между двумя странами. Как отметил президент Азербайджана, перед визитом в Грузию он ознакомился со статистическими данными – в стране тратятся миллиарды долларов, рост впечатляет. "Деловая среда позволяет нам еще больше увеличить инвестиции. Из нашей страны в Грузию уже инвестировано 3,6 миллиарда долларов", – сказал Алиев. После пресс-конференции переговоры продолжились в расширенном формате с участием правительственных делегаций, обсуждалось развитие торгово-экономического сотрудничества и полный потенциал взаимодействия.Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, речь идет о проектах стратегического значения для всего региона: железной дороге Баку–Тбилиси–Карс, нефтепроводе Баку–Тбилиси–Джейхан и Южном газовом коридоре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

