Необходимо укреплять энергобезопасность Грузии – глава Минэкономики
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет и, по прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузия восполняет энергодефицит за счет импорта из разных источников, поэтому необходимо укреплять энергетическую безопасность страны, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили. Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления. По словам министра, проект подводного кабеля через Черное море, который соединит Грузию с Европой линией мощностью 1 300 мегаватт, находится в активной фазе строительства, и он значительно увеличит экспортный потенциал Грузии. "Линия мощностью 1 300 мегаватт, которая соединит Грузию с Европой, позволит электроэнергии, вырабатываемой в Грузии, напрямую поступать в Европейский союз, где вам известно, какая действует ценовая политика. Электроэнергия, вырабатываемая в Грузии, стоит около 7,5 цента, в то время как в Европе сегодня электроэнергия продается в среднем по 30 евроцентов за киловатт-час и выше", – отметила Квривишвили. Кроме того, как отметила Квривишвили, правительство уделяет большое внимание прозрачности ценообразования и влиянию энергетических проектов на потребительские тарифы, однако, по ее словам, параллельно необходимо развивать новые установленные мощности и сеть. "В течение следующих пяти лет сетевые операторы инвестируют 1,5 миллиарда лари, что напрямую послужит укреплению линий электропередачи для обеспечения устойчивого и стабильного распределения энергии по всей стране", – отметила министр. Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. Черноморский кабель Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Еврокомиссия присвоила статус "проекта, представляющего взаимный интерес" проекту подводного энергокабеля по дну Черного моря, по которому электроэнергия из Грузии будет идти в Европу, в декабре 2025 года. Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель протяженностью более 1 155 км (1 115 км подводного и 40 км наземного), напряжением – 525 кВ и мощностью – 1 300 МВт соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
"В январе электроэнергия импортировалась в нашу страну регулярно и параллельно из трех параллельных источников – и даже из четвертого. Это очень наглядный пример, с какими трудностями сталкивается страна, когда у нее дефицит и такой большой дефицит электроэнергии. Именно поэтому очень важно, чтобы мы вместе заботились об энергетической безопасности нашей страны", – заявила Квривишвили в эфире телеканала Имеди.
