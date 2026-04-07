https://sputnik-georgia.ru/20260407/masshtabnaya-prezentatsiya-gruzinskogo-vina-proydet-v-trekh-gorodakh-yaponii-297991062.html

Масштабная презентация грузинского вина пройдет в трех городах Японии

Sputnik Грузия

Япония является одним из стратегических экспортных рынков для грузинского вина

2026-04-07T19:10+0400

экономика

грузия

новости

токио

тбилиси

япония

национальное агентство вина

сакстат

вино и виноделие грузии

виноград

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24336/16/243361695_0:112:2001:1237_1920x0_80_0_0_c8bc24376a2c6d387ed5dcfea5aab9c9.jpg

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Дегустации грузинских вин и винные семинары пройдут в японских городах Саппоро, Сендай и Токио с 7 по 13 апреля, говорится в сообщении Национального агентства вина. По информации ведомства, запланированные в Японии мероприятия предоставляют грузинским винодельческим компаниям уникальную возможность встретиться с потенциальными импортерами, дистрибьюторами, представителями сектора HoReCa (гостеприимства – ред.) и экспертами в области виноделия в одном месте. Япония является одним из стратегических экспортных рынков для грузинского вина. В 2025 году на этот рынок было экспортировано до 200 тысяч литров грузинского вина, что на 42% больше, чем аналогичный показатель в 2024 году. Для японского рынка характерен высокий спрос на высококачественную продукцию и растущий интерес к аутентичным, самобытным вкусам. Именно в этом контексте грузинское вино с его разнообразными вкусами и традиционными методами производства получает значительное конкурентное преимущество, отмечают в ведомстве.Популяризация грузинского вина на стратегических рынках остается одним из приоритетов правительства. На маркетинговую деятельность в целях продвижения местного вина в 2025 году Национальное агентство вина направило 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом. Россия остается главным рынком сбыта грузинского вина. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в январе-ноябре 2025 года из Грузии в Россию было вывезено более 56 тысяч тонн натурального виноградного вина на сумму 156,7 миллиона долларов, что на 11,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Сегодня в Грузии культивируются сотни различных сортов винограда. Примерно 500 из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинское происхождение. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври был включен в список нематериального культурного наследия человечества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

