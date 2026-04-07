На сколько вырастут экономика и инфляция в Грузии – отчет миссии МВФ

Со стороны спроса основным драйвером роста стало частное потребление, поддерживаемое умеренным, но все же сильным реальным ростом заработной платы и... 07.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-07T23:19+0400

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) оставил прогноз роста экономики Грузии неизменным – на уровне 5,3% в 2026 году, а также ожидает рост инфляции до 5%. МВФ завершил свою миссию консультаций в Грузию. Как сказано в отчете МВФ, в начале 2026 года, до начала войны на Ближнем Востоке, темпы роста грузинской экономики были высокими. "По предварительным оценкам, реальный рост ВВП в январе-феврале 2026 года составил 8,4%, что превышает рост в 7,5% в 2025 году. Со стороны предложения активность была обусловлена ​​устойчивым ростом информационных и коммуникационных технологий, транспортных и образовательных услуг", – говорится в отчете. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%. По мнению МВФ, со стороны спроса основным драйвером роста стало частное потребление, поддерживаемое умеренным, но все же сильным реальным ростом заработной платы и потребительского кредитования. Опережающие индикаторы указывают на то, что влияние войны на экономическую активность пока в основном затронуло туризм. Кроме того, особое внимание МВФ уделил инфляции и факторам, способствующим росту цен. Как сказано в отчете, инфляционное давление усилилось, особенно с начала конфликта, но базовая инфляция остается низкой. Инфляция потребительских цен на конец 2025 года составляла 4%, а в марте выросла до 4,3%, что отражает рост цен на импортные продукты питания и нефть, частично связанный с войной на Ближнем Востоке. Грузия успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. По итогам своего визита миссия представит обновленный отчет по Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260331/missiya-mvf-v-gruzii--chto-obsuzhdalos-s-predstavitelyami-biznesa-297896959.html

