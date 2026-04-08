https://sputnik-georgia.ru/20260408/mid-germanii-ignoriruet-obnovleniya-o-rukovodstve-gruzii--reaktsiya-tbilisi-298007758.html

МИД Германии игнорирует обновления о руководстве Грузии – реакция Тбилиси

Sputnik Грузия

На сайте внешнеполитического ведомства Германии президентом Грузии по-прежнему указана Саломе Зурабишвили, а главой МИД – Илья Дарчиашвили 08.04.2026, Sputnik Грузия

политика

новости

грузия

берлин

тбилиси

германия

саломе зурабишвили

илья дарчиашвили

мака бочоришвили

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/13/275007893_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1612120f927ecbb989133de48108b709.jpg

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Устаревшая информация о руководстве Грузии на официальном сайте министерства иностранных дел Германии является проявлением неуважения к стране, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили. На сайте МИД Германии президентом Грузии по-прежнему указана Саломе Зурабишвили, хотя с 29 декабря 2024 года президентом является Михаил Кавелашвили. Аналогично, пост министра иностранных дел по-прежнему занимает Илья Дарчиашвили, хотя с 1 декабря 2024 года ведомство возглавляет Мака Бочоришвили. Ранее депутат парламента Ираклий Шатакишвили направил по этому поводу официальный запрос министру иностранных дел Грузии. Из ответа главы ведомства Маки Бочоришвили следует, что в МИД Германии была отправлена нота с требованием обновить сведения о руководстве страны. Несмотря на неоднократные уведомления, на сайте немецкого внешнеполитического ведомства информация о Грузии остается устаревшей. Немецкий дипломат и "Грузинская мечта" В последнее время отношения между Грузией и Германией оставляют желать лучшего. Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне своего посла всегда поддерживало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии. Немецкий посол под ударом: обвинения "Грузинской мечты" >>>В октябре 2025 года МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов посла Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х (Twitter) написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность – защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

