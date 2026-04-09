Кварацхелия забил в ворота Мамардашвили - "Пари Сен-Жермен" уверенно обыграл "Ливерпуль"

Кварацхелия с 12-ю результативными действиями в текущем розыгрыше турнира поднялся на третью строчку в списке лучших бомбардиров Европы 09.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-09T11:04+0400

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА одержал победу над "Ливерпулем" Георгия Мамардашвили (2:0) - один из голов забил новоиспеченный капитан сборной Грузии. В первом тайме парижане владели преимуществом, но долго не могли открыть счет. Мамардашвили несколько раз выручил команду, но на 11-й минуте не смог отразить удар Дезире Дуэ — 1:0. После перерыва Кварацхелия увеличил преимущество хозяев: на 65-й минуте он сам начал контратаку на левом фланге, обыграл защитника и вратаря и отправил мяч в сетку — 2:0. Мамардашвили был бессилен. "Думаю, у нас было больше шансов, и мы должны были забить больше голов, но хорошо, что мы показали такой высокий уровень игры и выиграли", - сказал Кварацхелия после матча. С 8,6 очками он был признан лучшим игроком встречи.Что касается Мамардашвили, то он записал на свой счет 4 сейва и стал лучшим игроком среди ливерпульцев. Ответный матч команд состоится 14 апреля – "Ливерпуль" примет "ПСЖ" на "Энфилде". Кварацхелия забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи в Лиге чемпионов в этом сезоне и занимает третье место в списке бомбардиров.

спорт, грузия, новости, уефа, георгий мамардашвили, хвича кварацхелия, футбол