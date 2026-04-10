АБР повысил прогноз роста экономики Грузии

АБР повысил прогноз роста экономики Грузии

Затяжной конфликт на Ближнем Востоке и высокие цены на нефть остаются главными рисками, которые могут разогнать инфляцию до 3,8% и замедлить экспортные доходы

2026-04-10T16:56+0400

2026-04-10T16:56+0400

2026-04-10T17:02+0400

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Азиатский банк развития повысил прогноз роста экономики Грузии на 2026 год с 5 до 5,5%, говорится в отчете финансового института.Реальный экономический рост в Грузии в феврале 2026 года составил 8,8%, а средний показатель реального роста экономики в январе-феврале – 8,4%."Темпы роста валового внутреннего продукта страны замедлятся с 7,5% в 2025 году до 5,5% в 2026 году", – говорится в отчете.В 2027 году АБР прогнозирует рост ВВП на уровне 5,2%."Ожидается, что рост продолжится в 2026 и 2027 годах, однако его темпы будут замедляться под влиянием глобальных негативных факторов. Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, цены на энергоносители останутся высокими, а перебои в поставках сохранятся, рост может замедлиться еще сильнее", – говорится в отчете.Согласно оценке АБР, в 2026 году на фоне роста строительства и производства ожидается ускорение промышленного роста до 2,4% по сравнению с 1,4% в 2025 году, после чего в 2027 году показатель может снизиться до 2%.Сектор услуг останется основным драйвером роста, однако его темпы, как ожидается, замедлятся с 10,8% в 2025 году до 7,5% в 2026 году и 6,8% в 2027 году.Сельское хозяйство, по прогнозу банка, стабилизируется в 2026 году и вернется к росту на уровне 1,7% в 2027 году после спада на 6,1% в 2025 году. Восстановление, как отмечается, будет поддержано недавними улучшениями в системах орошения и повышением производительности.По информации АБР, затяжной конфликт на Ближнем Востоке, помимо замедления роста ВВП, будет способствовать усилению инфляционных рисков.Банк прогнозирует инфляцию на уровне 3,8% в 2026 году. При этом в АБР предупреждают, что сбои в цепочках поставок и возможный рост цен на нефть могут усилить инфляционное давление.Согласно сценарию ранней стабилизации, инфляция составит 3,8% в 2026 году при целевом показателе в 3%. Это немного ниже уровня 2025 года, когда инфляция оценивалась в 3,9%. В 2027 году показатель, как ожидается, снизится до 3,3%.Кроме того, согласно прогнозу, дефицит текущего счета сократится до исторически низкого уровня и составит менее 3% ВВП в 2026 году, однако затем может увеличиться на фоне замедления роста экспорта.На фоне глобальной неопределенности прогнозируется замедление роста экспорта услуг до 6,8% в 2026 году, однако в 2027 году ожидается его ускорение до 7,2% за счет транспорта и туризма.Ожидается, что доходы от туризма останутся стабильными в рамках сценария ранней стабилизации, однако могут снизиться, если геополитическая напряженность на Ближнем Востоке усилится или перебои сохранятся.Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.АБР и ГрузияАзиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из ее наиболее разносторонних партнеров. Общий объем кредитов, грантов и технической помощи, предоставленных АБР Грузии, достигает 6 миллиардов долларов.К приоритетам банка в Грузии относятся содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональной связанности и улучшение качества государственных услуг.Цель АБР – содействовать успешному, многостороннему и устойчивому развитию Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом банк продолжает работу по искоренению крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 государств Азии и Тихого океана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

ближний восток

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр), ближний восток, тбилиси