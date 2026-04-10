Мир или кризис? В "Силе народа" оценили политический курс страны

Стабильность – единственный ресурс, позволяющий Грузии удерживать роль регионального лидера и главного транзитного хаба между Азией и Европой 10.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-10T14:54+0400

ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Мир является главным условием экономического развития и эффективного использования транзитного потенциала Грузии. Очевидно, что страна своей политикой движется в правильном направлении, заявил генеральный секретарь партии "Сила народа" Дмитрий Хундадзе.По его словам, только в условиях стабильности страна может сохранять роль регионального лидера и развивать транспортные возможности в рамках Среднего коридора.При этом он отметил, что Грузия демонстрирует экономический рост. В частности, он привел данные об увеличении доходов от туризма с 4,4 до 4,7 миллиарда долларов за год, росте инвестиций и достижении экономикой отметки в 100 миллиардов. Также он указал на создание новых рабочих мест."Я не говорю, что все идеально. Но в этот сложный период нам удалось сохранить мир и добиться улучшений по ряду направлений", – заявил он.Хундадзе также высказался по вопросу санкционной политики, заявив, что участие Грузии в ограничительных мерах против России не дало бы ощутимого результата. Он раскритиковал инициативы оппозиции по расширению социальных расходов, отметив, что их реализация затруднительна в условиях кризиса.По его словам, действия оппозиции направлены на дестабилизацию и выполняют внешние заказы. Он обвинил оппонентов власти в использовании ярлыков и политизации процессов."Грузинскому обществу известно, какие цели преследуют радикалы: они хотят сделать страну послушной и выполняют внешние заказы. Уже изношен ярлык “русофобия”, затем появился акцент на “иранизации”. В общем, идет поток ярлыков, но цель одна", – добавил он.Отдельно депутат прокомментировал визит посла Германии Петера Фишера к мемориалу 9 Апреля, заявив, что его действия носили политический характер. По его словам, подобные примеры внешнего влияния и поддержки протестных движений наблюдались и ранее в других странах.В этой связи он упомянул процессы в Европе и заявил, что, по его мнению, влияние "псевдолиберальных" сил снижается, а общественный запрос на политические изменения растет.Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти, в свою очередь, объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, а также стремлением Тбилиси сохранить суверенитет и национальную идентичность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

