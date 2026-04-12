На венгерском фронте пока спокойно – грузинские наблюдатели о выборах

На венгерском фронте пока спокойно – грузинские наблюдатели о выборах

Парламентские выборы в Венгрии имеют геополитическое значение, поскольку Виктор Орбан является партнером правящей партии "Грузинская мечта" 12.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-12T18:51+0400

2026-04-12T18:51+0400

2026-04-12T18:51+0400

ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Грузинские депутаты из правящей партии "Грузинская мечта" поделились своими впечатлениями от хода парламентских выборов в Венгрии.В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов – 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест – по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. По данным Национального избирательного офиса, правом голоса обладают более 8,12 миллиона граждан Венгрии внутри страны и за ее пределами.По его словам, это смешанная избирательная система, что означает, что некоторые депутаты будут избраны по мажоритарной системе, а некоторые – по пропорциональной.По словам председателя комитета по процедурным вопросам Давида Матикашвили, наблюдатели из Грузии посетили несколько избирательных участков, не выявив существенных нарушений."Граждане имеют возможность свободно выражать свое мнение, голосовать за ту политическую силу, которую они поддерживают. Венгрия находится в центре внимания всего мира, существует определенное давление со стороны бюрократии ЕС, они поддерживают определенную политическую силу", – сказал Матикашвили.По словам первого заместителя председателя комитета по отраслевой экономике Ираклия Мезурнишвили, избирательный процесс проходит в спокойной обстановке.Депутаты парламента Грузии находятся в Будапеште по приглашению венгерской стороны, а также в рамках миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.Грузия и ВенгрияГрузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами.В рамках партнерства, правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку в том числе в Совете ЕС, как страна – член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России.Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать, как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской Мечты" внутри, что Будапешт полностью признает результаты выборов и не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии.

венгрия

тбилиси

будапешт

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, венгрия, тбилиси, георгий кахиани, обсе, будапешт