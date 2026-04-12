https://sputnik-georgia.ru/20260412/na-vengerskom-fronte-poka-spokoyno--gruzinskie-nablyudateli-o-vyborakh-298087293.html
На венгерском фронте пока спокойно – грузинские наблюдатели о выборах
Sputnik Грузия
Парламентские выборы в Венгрии имеют геополитическое значение, поскольку Виктор Орбан является партнером правящей партии "Грузинская мечта" 12.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-12T18:51+0400
политика
грузия
новости
венгрия
тбилиси
георгий кахиани
обсе
будапешт
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0b/272925905_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_0beb81ed6b33cee93f0cc1ac9987284f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/0b/272925905_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_d580779700fee8e8ffcfb511fb1a694a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Грузинские депутаты из правящей партии "Грузинская мечта" поделились своими впечатлениями от хода парламентских выборов в Венгрии.
В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов – 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест – по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. По данным Национального избирательного офиса, правом голоса обладают более 8,12 миллиона граждан Венгрии внутри страны и за ее пределами.
"Это довольно интересная избирательная система. В некоторых аспектах она напоминает систему, действовавшую в Грузии до 2020 года", – заявил заместитель председателя парламента Грузии Георгий Кахиани.
По его словам, это смешанная избирательная система, что означает, что некоторые депутаты будут избраны по мажоритарной системе, а некоторые – по пропорциональной.
"Что касается мажоритарной системы, здесь нет второго тура, в отличие от Грузии. Что касается пропорциональной избирательной системы, здесь есть 5-процентный порог. В выборах участвуют пять партий. Давайте дождемся результатов выборов. Партия должна получить сто мандатов, чтобы получить большинство в венгерском парламенте", – отметил Кахиани.
По словам председателя комитета по процедурным вопросам Давида Матикашвили, наблюдатели из Грузии посетили несколько избирательных участков, не выявив существенных нарушений.
"Граждане имеют возможность свободно выражать свое мнение, голосовать за ту политическую силу, которую они поддерживают. Венгрия находится в центре внимания всего мира, существует определенное давление со стороны бюрократии ЕС, они поддерживают определенную политическую силу", – сказал Матикашвили.
По словам первого заместителя председателя комитета по отраслевой экономике Ираклия Мезурнишвили, избирательный процесс проходит в спокойной обстановке.
"У нас была возможность поговорить с местными организаторами, ответственными за проведение выборов. Выборы проходят абсолютно спокойно. Я уверен, что венгерский народ изберет правящую силу, которая в первую очередь будет защищать национальные интересы Венгрии", – отметил Мезурнишвили.
Депутаты парламента Грузии находятся в Будапеште по приглашению венгерской стороны, а также в рамках миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами.
В рамках партнерства, правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку в том числе в Совете ЕС, как страна – член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России.
Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать, как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской Мечты" внутри, что Будапешт полностью признает результаты выборов и не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии.