Пожар на складе пластика в Рустави ликвидирован
Пожар на складе пластика в Рустави ликвидирован
Идет оценка ущерба 12.04.2026
2026-04-12T15:32+0400
2026-04-12T15:32+0400
2026-04-12T15:32+0400
ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Сильный пожар, возникший на складе пластиковых изделий в Рустави (около 30 км от Тбилиси), удалось потушить в течение нескольких часов, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. На месте работали восемь экипажей пожарных. В результате инцидента никто не пострадал. Размер ущерба на данный момент неизвестен. Возгорание произошло на территории металлургического завода — на старом складе пластиковых изделий в воскресенье, около полудня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
рустави
происшествия, грузия, новости, тбилиси, рустави, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар
происшествия, грузия, новости, тбилиси, рустави, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар
Пожар на складе пластика в Рустави ликвидирован
Идет оценка ущерба
ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Сильный пожар, возникший на складе пластиковых изделий в Рустави (около 30 км от Тбилиси), удалось потушить в течение нескольких часов, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
На месте работали восемь экипажей пожарных. В результате инцидента никто не пострадал. Размер ущерба на данный момент неизвестен.
Возгорание произошло на территории металлургического завода — на старом складе пластиковых изделий в воскресенье, около полудня.