Минобороны РФ сообщило о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВС Украины
В ведомстве подчеркивают, что, несмотря на провокации, российские группировки продолжают придерживаться режима тишины, объявленного в гуманитарных целях 13.04.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Украинские формирования за минувшие сутки 1971 раз нарушили режим пасхального перемирия, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.В ведомстве отметили, что все российские группировки войск в зоне СВО с 16:00 субботы строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Тем не менее, украинские боевики неоднократно его нарушали. "Всего в период с 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля зафиксировано 1 971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ", – говорится в сообщении.Кроме того, формирования ВСУ ночью три раза атаковали позиции российских войск из района Покровского в направлении населенных пунктов Гай (дважды) и Отрадное Днепропетровской области. Все атаки удалось отбить.Российские военные сорвали и четыре попытки выдвижения украинских националистов на позиции войск РФ в районах Кондратовки, Новой Сечи (дважды) Сумской области и населенного пункта Каленики ДНР.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в связи с Пасхой объявил перемирие в зоне СВО – оно начало действовать с 16:00 11 апреля (суббота).Объявление перемирия приветствовали в РПЦ, а уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что оно поможет провести работу по эвакуации раненых и поискам пропавших без вести.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
