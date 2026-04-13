https://sputnik-georgia.ru/20260413/bez-gruzii-nikak--glava-mid-o-perspektivakh-srednego-koridora-298091512.html
Без Грузии никак – глава МИД о перспективах Среднего коридора
Sputnik Грузия
Бочоришвили считает смешным поведение нынешней европейской бюрократии, которая пытается продвигать идею без ее ключевой страны 13.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-13T12:51+0400
грузия
новости
политика
азербайджан
казахстан
тбилиси
ильхам алиев
ираклий кобахидзе
еврокомиссия
мака бочоришвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0e/297133038_0:172:852:651_1920x0_80_0_0_65be143226cb941446b3f2705de01d88.jpg
ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Грузию в Среднем коридоре и региональной связности невозможно заменить, поскольку через страну проходят ключевые транспортные маршруты, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.Транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики с учетом действующих соглашений о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для дополнительного усиления этого направления в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также трассы Север-Юг, ведущей в направлении России.Она также отметила, что транзитная и связующая функция региона невозможна без Грузии и ее инфраструктуры, включая выход к Черному морю, что делает страну важным звеном международных транспортных цепочек.Глава МИД также подчеркнула, что визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию имеет важное значение для регионального сотрудничества и развития транспортно-логистических связей.Она напомнила, что в прошлом году грузинская сторона неоднократно посещала Туркменистан, Узбекистан и Казахстан, а также планируются визиты в Таджикистан и Кыргызстан для углубления сотрудничества со странами Центральной Азии.По ее словам, недавно к этому формату присоединился Азербайджан, благодаря чему взаимодействие фактически расширилось до шести государств.Средний коридорТранскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор, был создан в феврале 2014 года при участии ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.Маршрут в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения Грузии в коридор как части транзитного пути выступила Турция.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.Победа оппозиции в Венгрии - реакция Тбилиси>>В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0e/297133038_0:92:852:731_1920x0_80_0_0_dfd5ec1b14457af2114ae6dd01951199.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
* Экстремистская организация, запрещенная в России