Гол Давиташвили принес "Сент-Этьену" важную победу в борьбе за выход в Лигу 1

Давиташвили был признан лучшим игроком февраля во французской Лиге 2 13.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-13T16:56+0400

ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Гол грузинского полузащитника Зурико Давиташвили в матче 30-го тура Лиги 2 против "Дюнкерка" принес важную победу "Сент-Этьену" — 2:1. Давиташвили вышел на поле в стартовом составе, отыграл все 90 минут, забил победный гол на 66-й минуте и был признан лучшим игроком встречи - 9,0 балла. "Сент-Этьен" вышел вперед в начале матча благодаря голу Лукаса Стассина, "Дюнкерк" смог сравнять счет в первом тайме. Судьбу встречи решил гол Давиташвили. В этом сезоне грузинский футболист забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Он занимает второе место в списке бомбардиров Лиги 2. "Сент-Этьен" находится на втором месте в турнирной таблице с 57 очками и является одним из кандидатов на возвращение в Лигу 1. Здесь же отметим, что Давиташвили был признан лучшим игроком февраля во французской Лиге 2. Давиташвили присоединился к "Сент-Этьену" летом 2024 года. Ранее он выступал за французский "Бордо". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

