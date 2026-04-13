https://sputnik-georgia.ru/20260413/gol-davitashvili-prines-sent-etenu-vazhnuyu-pobedu-v-borbe-za-vykhod-v-ligu-1-298097753.html
Гол Давиташвили принес "Сент-Этьену" важную победу в борьбе за выход в Лигу 1
Sputnik Грузия
Давиташвили был признан лучшим игроком февраля во французской Лиге 2 13.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-13T16:56+0400
спорт
новости
грузия
зурико давиташвили
футбол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/08/290252081_0:81:1638:1002_1920x0_80_0_0_d265d67dd140f3ac1d9000af75ba6624.jpg
ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Гол грузинского полузащитника Зурико Давиташвили в матче 30-го тура Лиги 2 против "Дюнкерка" принес важную победу "Сент-Этьену" — 2:1. Давиташвили вышел на поле в стартовом составе, отыграл все 90 минут, забил победный гол на 66-й минуте и был признан лучшим игроком встречи - 9,0 балла. "Сент-Этьен" вышел вперед в начале матча благодаря голу Лукаса Стассина, "Дюнкерк" смог сравнять счет в первом тайме. Судьбу встречи решил гол Давиташвили. В этом сезоне грузинский футболист забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Он занимает второе место в списке бомбардиров Лиги 2. "Сент-Этьен" находится на втором месте в турнирной таблице с 57 очками и является одним из кандидатов на возвращение в Лигу 1. Здесь же отметим, что Давиташвили был признан лучшим игроком февраля во французской Лиге 2. Давиташвили присоединился к "Сент-Этьену" летом 2024 года. Ранее он выступал за французский "Бордо".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/08/290252081_0:0:1638:1229_1920x0_80_0_0_343f3d794b4950f4c7ad85cc6bda3c44.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
