Грузия примет участие в весенних встречах МВФ и Всемирного банка

Встречи с гигантами Уолл-стрит нацелены на привлечение долгосрочного капитала в инфраструктурные проекты 13.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-13T19:59+0400

ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Грузинская делегация с участием главы Национального банка Натии Турнава, а также министра финансов Лаши Хуцишвили примет участие в Весенних встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка в США.Весенние встречи МВФ и Всемирного банка 2026 года проходят в Вашингтоне с 13 по 18 апреля. Мероприятие соберет министров финансов, глав центральных банков, представителей частного сектора и гражданского общества. Участники обсудят вопросы глобального значения, включая перспективы мировой экономики, сокращение бедности, экономическое развитие и финансовую стабильность, а также кибербезопасность и финансовые технологии.В ходе визита президент Национального банка Грузии и министр финансов проведут встречи, в том числе с заместителем директора-распорядителя МВФ Бо Ли, директором департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихадом Азуром, а также с исполнительными директорами группы МВФ от Нидерландов, Бельгии и Люксембурга Йеруном Кликом и Марниксом ван Рейсом.Президент Национального банка Грузии и министр финансов также встретятся с инвесторами из американских инвестиционных компаний J.P. Morgan и Bank of America, которым представят инвестиционный потенциал Грузии.Кроме того, в рамках визита грузинская делегация примет участие в круглом столе глав центральных банков, темой которого в этом году станет роль центральных банков в постмодернистскую эпоху.Также Турнава проведет встречу тет-а-тет с главой Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов, в ходе которой стороны обсудят возможности дальнейшего сотрудничества между национальными банками двух стран.Грузия успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. С тех пор организация помогает стране в реализации структурных реформ. По итогам визита миссия представит обновленный отчет по Грузии.Что касается Всемирного банка, Грузия является его членом с 1992 года и получает поддержку в виде льготных кредитов и технической помощи для проведения структурных реформ.

