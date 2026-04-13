Непогода перекрыла дорогу в сторону границы Грузии с Арменией
Ограничения на перевале Паравани прервали движение по одному из ключевых участков дороги в сторону Ниноцминда 13.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-13T14:57+0400
2026-04-13T15:32+0400
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. На отдельных участках автомобильной дороги внутригосударственного значения Кода–Парцхиси–Манглиси–Цалка–Ниноцминда введены ограничения из-за сложных метеорологических условий, сообщили в департаменте автомобильных дорог министерства инфраструктуры Грузии.
По информации ведомства, из-за метели и ограниченной видимости временно запрещено движение всех видов автотранспорта на участке 94–110 км дороги Кода–Парцхиси–Манглиси–Цалка–Ниноцминда, на перевале Паравани.
На участке 110–146 км той же дороги запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение на этом отрезке остается свободным.
На участке 1–93 км Кода–Айазма движение автотранспорта осуществляется в свободном режиме.