Никто не поможет – Ананидзе о судьбе оппозиции в Грузии

Поражение Виктора Орбана в Венгрии не изменит плачевную ситуацию для грузинской оппозиции, поскольку у нее нет внутренней поддержки 13.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-13T13:52+0400

ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Судьба правительства находится в руках народа, а не внешних сил, что наглядно показали выборы в Венгрии, заявил председатель Верховного Совета Аджарии Цотне Ананидзе.Парламентские выборы в Венгрии завершились победой партии Мадьяра. После подсчета 98,79% голосов лидирует его оппозиционная партия "Тиса", которая, по предварительным оценкам, получает 138 мест из 199 в парламенте страны. Премьер Венгрии Виктор Орбан признал поражение, отметив, что его партия "Фидес" продолжит служить стране даже в оппозиции. Учитывая, что правящая партия "Грузинская мечта" является партнером Орбана и возлагала большие надежды на победу его партии на этих выборах, оппозиция в Грузии надеется, что у "Мечты" больше не останется защитников в ЕС.По его словам, это должно стать политическим уроком для оппозиции, управляемой извне. Грузия и Венгрия Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. В рамках партнерства, правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку в том числе в Совете ЕС, как страна-член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России. Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать, как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской мечты" внутри, что Будапешт полностью признает результаты выборов и не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус кандидата Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан Грузии задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Победа оппозиции в Венгрии – реакция Тбилиси>>В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав ее "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

грузия, политика, новости, венгрия, виктор орбан, грузинская мечта - демократическая грузия, еврокомиссия, совет ес, ираклий кобахидзе, брюссель, тбилиси