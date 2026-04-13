https://sputnik-georgia.ru/20260413/pobeda-oppozitsii-v-vengrii--reaktsiya-tbilisi-298091093.html

Победа оппозиции в Венгрии – реакция Тбилиси

Грузинские политики поздравляют венгерскую оппозицию с победой, однако это удар по позициям правящей "Грузинской мечты" в ЕС 13.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-13T11:51+0400

политика

новости

грузия

венгрия

тбилиси

европа

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

виктор орбан

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/15/297723112_0:97:1440:907_1920x0_80_0_0_99df3913001ce187d9b1a2ffd00144ad.jpg

ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил лидера венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии. Парламентские выборы в Венгрии завершились победой партии Мадьяра. После подсчета 98,79% голосов лидирует его оппозиционная партия "Тиса", которая, по предварительным оценкам, получает 138 мест из 199 в парламенте страны. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение, отметив, что его партия "Фидес" продолжит служить стране даже в оппозиции. Глава правительства подчеркнул, что Грузию и Венгрию связывает долгая история дружбы и партнерства, которая, по его словам, обязательно будет продолжена. Правящая партия "Грузинская мечта" является партнером действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и возлагала большие надежды на победу его партии на этих выборах. С успехом на парламентских выборах Мадьяра также поздравила экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. "Поздравляю от имени всех грузин, которые молились за победу демократии в Венгрии! Мы верим в более сильную Европу, которая не поддастся гибридной или прямой агрессии России!" – написала Зурабишвили на своей странице в социальной сети.Партию "Тиса" поздравил и "Оппозиционный альянс". В объединении отметили, что результаты голосования стали "четким и твердым выбором" в поддержку демократии. По оценке оппозиции, смена власти и признание поражения со стороны Орбана демонстрируют приверженность страны демократическим традициям, в частности, принципу мирной передачи власти. В заявлении также выражена надежда, что после выборов в Евросоюзе ослабнет влияние сил, действующих в интересах России, а сотрудничество свободных стран в сфере безопасности усилится.Грузия и Венгрия Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. В рамках партнерства, правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку в том числе в Совете ЕС, как страна-член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России. Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать, как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской мечты" внутри, что Будапешт полностью признает результаты выборов и не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

