Российские гимнастки взяли золото и еще две медали на этапе Кубка мира в Ташкенте

Успех закрепила команда в групповых упражнениях, взяв серебро и бронзу, что подтвердило высочайшую планку подготовки в академии Алины Кабаевой "Небесная... 13.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-13T18:41+0400

ТБИЛИСИ, 13 апреля — Sputnik. Российские гимнастки, выступавшие в нейтральном статусе под обозначением AIN2, завоевали медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте, который прошел 10–12 апреля 2026 года.Главной героиней турнира стала Мария Борисова. В многоборье она заняла первое место, опередив действующую олимпийскую чемпионку Дарью Варфоломеев из Германии. Для Борисовой это выступление стало дебютом на этапе Кубка мира. Позже она добавила к золоту многоборья серебряную медаль в финале с обручем.Еще одна представительница AIN2 Ева Кононова завершила многоборье на восьмой позиции. В отдельных видах она стала пятой в упражнении с обручем и шестой в финале с лентой.Успешно выступила и команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Алена Селиверстова, Злата Ремчукова, Нелли Реуцкая, Николь Андрончик и Алина Прощалыкина. Российские гимнастки завоевали серебро в финале с пятью мячами, а также бронзу в финале с тремя обручами и двумя парами булав.Все спортсменки представляют академию художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой и впервые в карьере выступали на этапах Кубка мира. На протяжении турнира с гимнастками постоянно была на связи олимпийская чемпионка Алина Кабаева.Тренером Марии Борисовой является Ирина Гусарова, Еву Кононову тренирует Евгения Елисеева, а команду групповых упражнений – Анна Усцова.По итогам соревнований Борисова принесла команде AIN2 главный индивидуальный результат турнира, а групповой состав подтвердил высокий уровень уже в своем первом выступлении на таком уровне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

в мире, россия, спорт, ташкент, германия