Сильные дожди в Кахети: повреждена инфраструктура, затоплены дома
Улучшение погоды на большей части территории Грузии ожидается с 14 апреля 13.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-13T17:57+0400
ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. В результате сильных дождей реки в селах муниципалитетов Лагодехи, Кварели и Гурджаани в регионе Кахети вышли из берегов, затопив инфраструктуру, огороды, дворы и первые этажи жилых домов. Информация об этом распространилась в социальных сетях.Особенно тяжелая ситуация сложилась в селах Чиаури и Квемо Нашовари Лагодехского муниципалитета.По словам местных жителей, дожди идут уже больше недели. Объем воды настолько велик, что дренажная система не справляется с потоком."Теплицы полностью под водой. Все разрушено. Это наш основной источник дохода, но мы остались ни с чем и не знаем, что будет дальше", – говорят пострадавшие.Губернатор Кахети и мэр Лагодехи прибыли в зону бедствия. По их словам, совместно со спасательной службой активно ведутся работы по оказанию помощи пострадавшим.Улучшение погоды на большей части территории Грузии ожидается с 14 апреля.
