Sputnik Грузия
Тбилиси готовится к проведению чемпионату Европы по дзюдо
Тбилиси готовится к проведению чемпионату Европы по дзюдо
Сборная Грузии будет представлена 18 спортсменами 13.04.2026
Сборная Грузии будет представлена 18 спортсменами
ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Столица Грузии Тбилиси с 16 по 19 апреля впервые примет чемпионат Европы по дзюдо. На континентальное первенство съедутся 407 дзюдоистов из 46 стран. Турнир пройдет в "Тбилиси Арене" на Университетской улице.
Сборная Грузии будет представлена 18 спортсменами:
Мужчины:
Георгий Сардалашвили (–60 кг),
Важа Маргвелашвили (–66 кг),
Михаил Бахбахашвили (–66 кг),
Лаша Шавдатуашвили(–73 кг),
Тато Григалашвили (–81 кг),
Лаша Бекаури (–81 кг),
Лука Майсурадзе (–90 кг),
Илья Суламанидзе (–100 кг),
Гурам Тушишвили (+100 кг).
Женщины:
Тамар Гиголаева (–48 кг),
Джульетта Родоная (–48 кг),
Нино Татаришвили (–52 кг),
Этер Липартелиани (–57 кг),
Нино Лоладзе (–57 кг),
Нино Циклаури (–63 кг),
Нино Гулбани (–70 кг),
Мариам Чантурия (–70 кг),
Софио Сомхишвили (+78 кг).
На прошлом чемпионате Европы в Подгорице сборная Грузии завоевала четыре медали в личных соревнованиях. Георгий Сардалашвили и Илья Суламанидзе стали чемпионами Европы, а Этер Липартелиани и Тато Григалашвили завоевали серебряные медали. Кроме того, сборная Грузии стала победителем командного чемпионата Европы.
