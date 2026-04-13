Тбилиси готовится к проведению чемпионату Европы по дзюдо
Сборная Грузии будет представлена 18 спортсменами 13.04.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Столица Грузии Тбилиси с 16 по 19 апреля впервые примет чемпионат Европы по дзюдо. На континентальное первенство съедутся 407 дзюдоистов из 46 стран. Турнир пройдет в "Тбилиси Арене" на Университетской улице.
Сборная Грузии будет представлена 18 спортсменами:
Георгий Сардалашвили (–60 кг),
Важа Маргвелашвили (–66 кг),
Михаил Бахбахашвили (–66 кг),
Лаша Шавдатуашвили(–73 кг),
Тато Григалашвили (–81 кг),
Лука Майсурадзе (–90 кг),
Илья Суламанидзе (–100 кг),
Гурам Тушишвили (+100 кг).
Тамар Гиголаева (–48 кг),
Джульетта Родоная (–48 кг),
Нино Татаришвили (–52 кг),
Этер Липартелиани (–57 кг),
Мариам Чантурия (–70 кг),
Софио Сомхишвили (+78 кг).
На прошлом чемпионате Европы в Подгорице сборная Грузии завоевала четыре медали в личных соревнованиях. Георгий Сардалашвили и Илья Суламанидзе стали чемпионами Европы, а Этер Липартелиани и Тато Григалашвили завоевали серебряные медали. Кроме того, сборная Грузии стала победителем командного чемпионата Европы.