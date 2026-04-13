https://sputnik-georgia.ru/20260413/tragediya-na-paskhu-ubiystvo-muzhchiny-na-vostoke-gruzii-298092635.html
Трагедия на Пасху: убийство мужчины на востоке Грузии
Sputnik Грузия
Инцидент произошел 12 апреля в одном из жилых домов на территории района Мцхета 13.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-13T18:58+0400
происшествия
грузия
новости
мцхета
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/16/261408327_0:110:1632:1028_1920x0_80_0_0_8527018a8be15c5888dc3430d93895bf.jpg
ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Сотрудники полиции задержали 43-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве, говорится в сообщении Министерства внутренних дел Грузии.По данным следствия, инцидент произошел 12 апреля в одном из жилых домов на территории района Мцхета. На почве возникшей ссоры обвиняемый нанес телесные повреждения 53-летнему мужчине, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его в короткие сроки по горячим следам.Следствие ведется по статье "Умышленное убийство" УК Грузии. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/16/261408327_58:0:1575:1138_1920x0_80_0_0_cebbc46847194be8f1e7f8e0599cdfdd.jpg
