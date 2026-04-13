В Грузии отмечают День освящения могил
Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые будут отвозить пассажиров до городских кладбищ в понедельник 13.04.2026
2026-04-13T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. В первый понедельник после Пасхи по всей Грузии отмечают День освящения могил.
Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет. Она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 12 апреля.
Верующие на второй день после Пасхи ходят на кладбище, но не для скорби, а чтобы поздравить своих усопших родных и близких.
Понедельник в Светлую седмицу – официальный выходной день в Грузии.
Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые будут отвозить пассажиров до городских кладбищ.
Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:
от станции метро "Дидубе" – до кладбищ "Мухатгверди" и "Вашлиджвари";
от станций метро "Марджанишвили" и "Вокзальная площадь" – до кладбища "Кукия";
от станции метро "Делиси" – до Сабурталинского кладбища;
от станции метро "Сараджишвили" – до кладбища на Тбилисском море;
от станции метро "Варкетили" – до Варкетильского кладбища.
Остальной общественный транспорт будет работать в обычном режиме и будет платным.