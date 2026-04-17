Анталийский форум: премьер Грузии озвучил основные акценты внешней политики страны
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС, заявил премьер 17.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-17T20:29+0400
20:29 17.04.2026 (обновлено: 21:07 17.04.2026)
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Грузия на протяжении многих лет доказала, что является надежным мостом между Европой и Азией, и правительство сделает все возможное для укрепления связности, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе во время своего выступления на панельной дискуссии лидеров "Определение будущего и управление рисками" в рамках Анталийского дипломатического форума.
Пятый Анталийский дипломатический форум проходит 17-19 апреля 2026 года в Турции.
"Все эти неопределенности и глобальные вызовы затрагивают и наш регион. Однако в то же время Южный Кавказ приобретает все большее значение в условиях такого развития событий в мире. Мы делаем все возможное, чтобы в полной мере использовать эти возможности. Грузия на протяжении многих лет доказала, что является надежным мостом между Европой и Азией. Мы делаем все возможное для усиления связности", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, в нынешних условиях, когда торговые пути сталкиваются с особыми трудностями, Грузия может предложить своим партнерам различные услуги в разных частях света.
"Грузия является транзитным узлом для быстрой доставки грузов, услуг, энергоносителей, цифровых данных. Мы сделаем все возможное, чтобы укрепить эту функцию нашей страны", – сказал премьер.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.
Как отметил глава правительства, обстановка в мире характеризуется геополитической напряженностью.
"В мире сейчас идут две войны – вокруг нас. Глобальная обстановка характеризуется геополитической напряженностью. Конфликты затрагивают все – торговые пути, энергетику, транспорт, экономическую стабильность. Конечно, в такой ситуации необходимо найти фундаментальное решение", – заявил Кобахидзе.
Также, по словам премьера, Грузия заинтересована в том, чтобы стать полноправным членом Европейского союза. Однако сегодня ЕС сталкивается с фундаментальными вызовами.
"В течение нескольких лет Евросоюз обладал определенными сильными сторонами – сильной идентичностью, высокими показателями благосостояния, сильной демократией и верховенством права. Однако сегодня видны серьезные проблемы во всех трех областях. Это нас очень беспокоит, и мы надеемся, что ситуация в Европейском союзе изменится в будущем", – сказал Кобахидзе.
"Подход Грузии таков: мы стремимся поддерживать мир, обеспечивать стабильность и благополучие, мы заботимся об укреплении связующей роли нашей страны, усилении экономических отношений с различными странами-партнерами. Реальность показывает, что этот подход успешен", – заявил премьер.
Как отметил глава правительства, отдельные многосторонние организации создают проблемы для стран, вместо того, чтобы защищать их суверенитет.
"Хорошим примером этого является Грузия. В этом направлении – в плане обеспечения нашего суверенитета и независимости – мы сталкиваемся с определенными вызовами со стороны некоторых транснациональных организаций. Это одна из проблем, требующих изменений", – заявил Кобахидзе.
Нехватка лидеров в политике
В своем выступлении Кобахидзе затронул вопрос нехватки лидеров и отсутствие выдающихся лидеров. По его словам, это одна из самых острых проблем в контексте современной мировой политики.
"Конечно, бывают исключения, и эта страна, Турция, и ее лидер являются исключением, как и лидеры, участвующие в этой тематической дискуссии", – заявил премьер.
По мнению главы правительства, должна существовать политическая система, ответственная за избрание лидеров в государствах.
"Это серьезная проблема, с которой мы сталкиваемся в разных странах. Когда я был ребенком, в мире были великие лидеры. Я не буду вдаваться в подробности и называть имена, но в мире были великие лидеры, а сейчас ситуация совсем другая. Вероятно, за этими негативными изменениями стоят неформальные влияния", – сказал Кобахидзе.
Что касается роли и функций лидеров, по мнению премьера Грузии, самое позитивное, что они могут сделать, – это сосредоточиться на содействии диалогу, сотрудничеству и связности.
"Все лидеры должны думать об обеспечении мира и благополучия для своего населения. Это происходит не всегда", – отметил премьер.
Пятый Анталийский дипломатический форум проходит 17-19 апреля 2026 года в Турции под девизом "Формируя завтрашний день, управляя неопределенностью". Организаторы заявляют, что в центре обсуждения будут геополитическая напряженность, изменение баланса сил, кризис многосторонних механизмов и поиск более устойчивой модели международного взаимодействия.
Форум традиционно собрал лидеров государств, дипломатов, экспертов, представителей бизнеса, медиа и гражданского общества.