https://sputnik-georgia.ru/20260417/antaliyskiy-forum-premer-gruzii-ozvuchil-osnovnye-aktsenty-vneshney-politiki-strany-298178445.html

Анталийский форум: премьер Грузии озвучил основные акценты внешней политики страны

Sputnik Грузия

Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС, заявил премьер 17.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-17T20:29+0400

грузия

политика

экономика

ираклий кобахидзе

турция

европа

азия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/11/295414581_0:605:1006:1171_1920x0_80_0_0_60fefbb4dcfc322d7981e3ea61924e27.jpg

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Грузия на протяжении многих лет доказала, что является надежным мостом между Европой и Азией, и правительство сделает все возможное для укрепления связности, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе во время своего выступления на панельной дискуссии лидеров "Определение будущего и управление рисками" в рамках Анталийского дипломатического форума. Пятый Анталийский дипломатический форум проходит 17-19 апреля 2026 года в Турции. По словам премьера, в нынешних условиях, когда торговые пути сталкиваются с особыми трудностями, Грузия может предложить своим партнерам различные услуги в разных частях света. "Грузия является транзитным узлом для быстрой доставки грузов, услуг, энергоносителей, цифровых данных. Мы сделаем все возможное, чтобы укрепить эту функцию нашей страны", – сказал премьер. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Как отметил глава правительства, обстановка в мире характеризуется геополитической напряженностью. "В мире сейчас идут две войны – вокруг нас. Глобальная обстановка характеризуется геополитической напряженностью. Конфликты затрагивают все – торговые пути, энергетику, транспорт, экономическую стабильность. Конечно, в такой ситуации необходимо найти фундаментальное решение", – заявил Кобахидзе. Также, по словам премьера, Грузия заинтересована в том, чтобы стать полноправным членом Европейского союза. Однако сегодня ЕС сталкивается с фундаментальными вызовами. "Подход Грузии таков: мы стремимся поддерживать мир, обеспечивать стабильность и благополучие, мы заботимся об укреплении связующей роли нашей страны, усилении экономических отношений с различными странами-партнерами. Реальность показывает, что этот подход успешен", – заявил премьер. Как отметил глава правительства, отдельные многосторонние организации создают проблемы для стран, вместо того, чтобы защищать их суверенитет. "Хорошим примером этого является Грузия. В этом направлении – в плане обеспечения нашего суверенитета и независимости – мы сталкиваемся с определенными вызовами со стороны некоторых транснациональных организаций. Это одна из проблем, требующих изменений", – заявил Кобахидзе. Нехватка лидеров в политике В своем выступлении Кобахидзе затронул вопрос нехватки лидеров и отсутствие выдающихся лидеров. По его словам, это одна из самых острых проблем в контексте современной мировой политики. "Конечно, бывают исключения, и эта страна, Турция, и ее лидер являются исключением, как и лидеры, участвующие в этой тематической дискуссии", – заявил премьер. По мнению главы правительства, должна существовать политическая система, ответственная за избрание лидеров в государствах. Что касается роли и функций лидеров, по мнению премьера Грузии, самое позитивное, что они могут сделать, – это сосредоточиться на содействии диалогу, сотрудничеству и связности. "Все лидеры должны думать об обеспечении мира и благополучия для своего населения. Это происходит не всегда", – отметил премьер. Пятый Анталийский дипломатический форум проходит 17-19 апреля 2026 года в Турции под девизом "Формируя завтрашний день, управляя неопределенностью". Организаторы заявляют, что в центре обсуждения будут геополитическая напряженность, изменение баланса сил, кризис многосторонних механизмов и поиск более устойчивой модели международного взаимодействия. Форум традиционно собрал лидеров государств, дипломатов, экспертов, представителей бизнеса, медиа и гражданского общества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

