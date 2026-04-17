Борьба с пластиком в Грузии: какие запреты войдут в силу

С 1 июля текущего года вступит в силу запрет на доставку готовой к употреблению еды потребителям предприятиями общественного питания с использованием... 17.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-17T11:58+0400

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Запрет на подачу напитков в пластиковых бутылках предприятиями общественного питания вступит в силу 1 июля 2026 года, сообщило министерство окружающей среды и сельского хозяйства. Борьба с пластиком в Грузии началась в 2019 году. С апреля 2019 года в стране действует запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов любой плотности, кроме биоразлагаемых. С 2026 года борьба с пластиком в стране вступила в активную фазу. С 1 февраля 2031 года будет запрещено производство (за исключением экспорта), импорт и размещение на рынке напитков в пластиковых бутылках. Запрет не распространяется на питьевую воду объемом 3 литра и более, а также на другие напитки объемом 20 литров и более. Кроме того, с 1 апреля 2026 года уже запрещено производство (за исключением экспорта), импорт и/или размещение на рынке вилок, ножей, ложек, палочек для еды, тарелок, соломинок, мешалок для напитков, контейнеров/стаканов для еды и их крышек из вспененного полистирола (EPS). Также запрещено приобретать пластиковые стаканчики, контейнеры и пластиковые бутылки для напитков объемом до 3 литров в рамках государственных закупок. По информации Минсельхоза, чрезмерное потребление пластика является одной из важнейших экологических проблем современности, и Грузия не исключение. Согласно исследованию, проведенному в Грузии, ежегодно в стране потребляется около 612,5 млн единиц одноразовых пластиковых стаканчиков, крышек, контейнеров для еды, а также ножей, вилок, ложек, соломинок, тарелок и мешалок для напитков, что в общей сложности составляет от 3,9 до 5,9 тыс. тонн пластика.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

