В Грузии поддерживают проекты, направленные на развитие энергетики – министр

Развитие энергетического сектора и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии

2026-04-17T21:32+0400

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Государство продолжает поддерживать всех инвесторов и девелоперов, обеспечивающих рост установленных мощностей в энергетике Грузии, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили после Экономического форума. Темой обсуждения Экономического форума в Тбилиси стала "Энергетическая политика: новые вызовы и новые возможности". Квривишвили открыла форум и предоставила представителям отрасли информацию о реформах, проведенных и продолжающихся в секторе энергетики. Министр также рассказала о возможностях страны по достижению энергетической независимости и отметила, что 10-летняя стратегия основана на конкретных технических параметрах и реальных потребностях энергосистемы. По ее словам, цель стратегии – сделать Грузию самодостаточной в плане производства электроэнергии. "Мы также говорили о важности увеличения экспортного потенциала, в том числе о значении подводного кабеля через Черное море для нашей страны, а также для Европейского союза, и договорились, что текущая реформа, которая чрезвычайно важна для развития энергетического сектора, будет продолжена совместными усилиями", – отметила министр. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии будет поступать в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале страны с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Квривишвили также говорила о росте обращаемости участников энергетического сектора к банковскому сектору. По словам министра, позитивные оценки государства и банков совпадают, что подтверждает значительные изменения в этом секторе. Развитие энергетического сектора и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать это направление на фоне растущего потребления. Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, поскольку к этому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 73% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стремятся максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

