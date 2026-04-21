Брюссель вновь критикует Тбилиси: в ЕС действия властей Грузии назвали "неприемлемыми"

Действия властей Грузии неприемлемы для Евросоюза, заявила Каллас 21.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-21T14:21+0400

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Евросоюз поддерживает грузинский народ, но не действия властей Грузии, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам. Заседание Совета ЕС по иностранным делам проходит в Люксембурге. В повестку встречи включены конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, а также Южный Кавказ, в том числе Грузия. "Мы обсуждаем события в Грузии. Наш подход в этом вопросе очень твердый. Мы поддерживаем грузинский народ, но не правительство Грузии, которое движется в неправильном направлении", – сказала Каллас. Она подчеркнула, что действия властей Грузии неприемлемы для Евросоюза. "Что касается правительства Грузии, мы ясно заявили, что этот путь – репрессии против оппозиции, ограничение СМИ, принятые законы – для нас неприемлем. Поэтому мы хотим видеть там реальный прогресс", – отметила Каллас. В свою очередь, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Евросоюз должен помочь Грузии продолжить движение в сторону Европы. "Мы должны помочь Грузии продолжить путь, который выбирает большинство ее населения – путь в европейскую семью. Конечно, мы будем здесь, чтобы помочь грузинскому народу на этом пути – демократическом, мирном и европейском", – отметил глава МИД Испании. Министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти также заявила о важности продолжения поддержки европейского курса Грузии. "Очень важно, что вопрос Грузии находится в нашей повестке. Очень важно работать с нашими грузинскими коллегами, а также более широко в регионе, чтобы продолжать поддерживать путь к Европейскому союзу", – заявила Макэнти. Она отметила, что ЕС стремится к активному вовлечению в процессы и считает необходимым проведение реформ в Грузии, которые, по ее словам, остаются приоритетом как для Брюсселя, так и для грузинских властей.Позиция Тбилиси Ранее министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что в Тбилиси скептически оценивают ожидания от предстоящей встречи глав МИД стран Европейского союза. При этом Бочоришвили отметила необходимость перезапуска диалога с ЕС и перехода к практическим шагам в отношениях. По ее словам, внутри Евросоюза все чаще звучат мнения о том, что формат взаимодействия с Грузией требует пересмотра. Глава МИД также заявила, что значительная часть условий для продолжения процесса интеграции Грузии уже выполнена, а некоторые из них со временем утратили актуальность. При этом она подчеркнула, что неправильно считать эти шаги ключевым условием для развития отношений. Министр также отметила, что страна продолжает проводить реформы в рамках Соглашения об ассоциации, направленные на развитие государства и повышение благосостояния граждан. Она подчеркнула, что курс на внедрение европейских стандартов остается неизменным и является основным ориентиром развития страны. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Этот статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан страны действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны была остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ* и пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереальными", при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. Шестого марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

грузия, политика, новости, испания, брюссель, тбилиси, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе, совет ес, еврокомиссия