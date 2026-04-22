Саммит в Астане: президенты Грузии и Казахстана обсудят будущее партнерство

Региональный экологический саммит RES-2026 проходит в Астане с 22 по 24 апреля 22.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-22T10:50+0400

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили в рамках визита в Астану проведет встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, на которой стороны обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы развития отношений, заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.Встреча пройдет в рамках Регионального экологического саммита 2026 года, в котором принимают участие лидеры государств, представители международных организаций и высокопоставленные гости. Ожидается, что президент Грузии выступит на пленарном заседании."Грузия и Казахстан являются стратегическими партнерами. Мы совместно реализуем несколько важных глобальных проектов. В рамках саммита лидеры обсудят вопросы и перспективы грузино-казахстанских отношений", – заявил Хвтисиашвили.На полях саммита Кавелашвили вместе с лидерами других стран посетил международную выставку зеленых и устойчивых технологий, организованную в международном выставочном центре.Глав государств принимал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В павильонах были представлены тематические экспозиции, посвященные водным ресурсам, искусственному интеллекту и концепции "умного города", управлению отходами, экологическим технологиям, сельскому хозяйству и зеленому строительству.Региональный экологический саммит RES-2026 проходит в Астане с 22 по 24 апреля.Президент Грузии находится в Казахстане вместе с делегацией, в состав которой вошли министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, глава администрации президента Кетеван Квиникадзе и заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили.В саммите принимают участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Монголии и Армении, а также премьер-министр Азербайджана. Среди спикеров форума – главы различных международных организаций.Региональный экологический саммит был инициирован президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2023 года.На Астанинском международном форуме в мае 2025 года было объявлено о расширении повестки саммита – с климатической до экологической.По информации правительства Казахстана, саммит нацелен на объединение стран Центральной Азии в партнерстве с ООН и другими международными организациями для выработки совместных решений в области борьбы с изменением климата и более широкого круга экологических вызовов.Особое внимание будет уделено выявлению конкретных потребностей Центральной Азии в "зеленом" финансировании, необходимом для поддержки адаптационных мер, ускорения развития низкоуглеродных технологий и укрепления экологической устойчивости региона.Грузия и КазахстанГрузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма.По инициативе посольства Казахстана в Грузии в марте 2021 года в Тбилиси учредили Казахстанско-Грузинское экономическое объединение. Его цель – содействие инвестиционному и торговому сотрудничеству между странами, развитию туризма и культурных связей. Учредители объединения – компании, созданные и работающие в Грузии с привлечением казахстанского капитала.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260421/prezident-gruzii-primet-uchastie-v-ekologicheskom-sammite-v-astane-298234459.html

политика, грузия, новости, казахстан, астана, михаил кавелашвили, оон