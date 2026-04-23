Экс-министра обороны Грузии приговорили к 10 годам тюрьмы

Бурчуладзе был задержан 11 сентября в рамках расследования дела об отмывании денег в оборонном ведомстве в 2023 году 23.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-23T20:50+0400

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновным экс-министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзев в злоупотреблении служебным положением и легализации незаконных доходов, приговорив его к 10 годам тюрьмы. Суд конфисковал его дом и участок в Испании, а также дом и гараж в Цхнети. Ему также запрещено занимать госдолжности 2 года. Бывшего замминистра Георгия Хаиндрава и шурина экс-министра Васила Мхеидзе приговорили к 8 годам тюрьмы. Хаиндрава тоже запрещено занимать госдолжности 2 года, а у Мхеидзе изъяли имущество. Экс-глава департамента закупок Минобороны Владимир Гудушаури благодаря сделке со следствием получил 4 года условно, штраф 10 тыс лари ($3,7 тыс) и запрет занимать госдолжности один год.Бурчуладзе был задержан 11 сентября в рамках расследования дела об отмывании денег в оборонном ведомстве в 2023 году.По версии следствия, Бурчуладзе был тем самым человеком, по чьему указанию действовали заместитель министра обороны Георгий Хаиндрава и бывший начальник департамента закупок Минобороны Грузии при махинациях с закупкой аппарата МРТ для военного госпиталя.По данным следствия, путем заключения мнимых сделок аппарат МРТ стоимостью 2,6 млн лари был поставлен министерству обороны Грузии за 3,9 млн лари.В результате ведомству был нанесен материальный ущерб в размере 1,3 млн лари.Следствие утверждает, что Бурчуладзе в январе 2025 года вместе с супругой приобрел за 544 тысячи евро земельный участок с домом в Испании, а для легализации суммы и с целью сокрытия происхождения имущества осуществил фиктивную сделку о продаже дома в Цхнети.Примечательно также, что Бурчуладзе, чтобы скрыть незаконное происхождение указанных 544 тысяч евро, вообще не указал недвижимость, приобретенную в Испании, в декларации об имуществе чиновника за март 2025 года. Таким образом он легализовал незаконный доход в особо крупном размере – 1,6 млн лари.

