Посол ЕС вновь подвергся критике со стороны властей Грузии – что сказал Герчинский

В Тбилиси подчеркивают, что суверенной Грузии нужны равноправные партнеры, а не "господа", диктующие политическую волю через ультиматумы и запугивание "темным... 23.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-23T14:19+0400

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Власти Грузии выступили с жесткой критикой в адрес посла ЕС Павла Герчинского, заявив, что его высказывания о ситуации в стране являются недопустимыми и вызывают тревогу.По информации грузинских телеканалов, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, присутствовавший в Брюсселе на фотовыставке под названием "Грузия в фокусе", заявил, что страна находится "на неправильной траектории". Он выразил надежду, что Грузия вернется на европейский путь, а не в свое "темное прошлое".По словам главы правительства, посол ЕС оказался в трагической ситуации, когда ему приходится угрожать грузинскому народу."Мне даже трудно оценить это заявление. Когда посол ЕС угрожает грузинскому народу гражданской войной и обнищанием, это просто немыслимо. Оценить это невозможно. Еще раз подчеркиваю, что посол, к сожалению, находится в трагической ситуации, когда ему приходится угрожать грузинскому народу. Это само по себе говорит о его тяжелом положении", – сказал Кобахидзе.По словам генсека правящей партии "Грузинская мечта" Кахи Каладзе, это было очень тревожное заявление, поскольку в нем шла речь о войне и гражданских беспорядках.Он считает, что Герчинского необходимо вызвать для разъяснений."Слушать все это очень тяжело. Если раньше нас призывали к войне под прикрытием, то теперь он вышел прямо и заговорил о гражданских беспорядках, угрожая грузинам и государству. Это очень серьезно. Прежде всего, его надо вызвать и задать конкретные вопросы, на которые нам нужны ответы", – заявил Каладзе.Он подчеркнул, что Грузия ни от чего не отклонилась и остается демократической и свободной страной.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Этот статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них — преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

