Реставрация Болнисского Сиони открыла ранее скрытые детали храма

Болнисский Сиони – это древнейший грузинский храм в форме базилики 23.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-23T15:55+0400

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Национальное агентство охраны культурного наследия проводит реставрацию древнейшего храма Грузии – Болнисского Сиони, где в результате работ был обнаружен более ранний слой пола, сообщили в ведомстве. Болнисский Сиони – древнейший грузинский храм в форме базилики. Находится в селе Болниси. Постройка была начата в 478-м и закончена в 493 году. Это самая старая и притом хорошо сохранившаяся базилика в стране. В храме найдены одни из самых древних надписей на грузинском языке.Более ранний слой пола был обнаружен у основания пилястры южной стены и в западной части южного нефа, а также в основании пилястры в ее первоначальном виде. Текущие реставрационные работы включают демонтаж базальтового пола, уложенного внутри храма в 1970-х годах, укладку нового, светлого каменного пола в традиционном грузинском стиле. Кроме того, существующий уровень пола будет понижен на несколько сантиметров, что обеспечит полное восприятие пропорций обнаруженных колонн и пилястр, отмечают в ведомстве.В процессе удаления поздних бетонных и базальтовых слоев, в силу технологической необходимости, в некоторых труднодоступных местах использовалось соответствующее механическое буровое и фрезерное оборудование, допустимое в рамках профессиональной практики, не представляющее угрозы для структурной целостности памятника, заявляют в агентстве.Работы проводятся под постоянным наблюдением археологов и соответствующих специалистов в данной области, при этом каждый этап процесса документируется и контролируется, подчеркивают в ведомстве.

