Александр Цветков: эпоха в истории русского театра Грузии – видео
Вечер памяти, посвященный Александру Цветкову, заведующему постановочной частью Русского драматического театра им. Грибоедова, состоялся в Тбилиси.
2026-04-24T15:14+0400
Александр Цветков: эпоха в истории русского театра Грузии – видео
15:00 24.04.2026 (обновлено: 15:14 24.04.2026)
Вечер памяти, посвященный Александру Цветкову, заведующему постановочной частью Русского драматического театра им. Грибоедова, состоялся в Тбилиси.
Это событие было приурочено к его дню рождения Александр Цветков более 20 лет своей жизни посвятил театру. Выдающийся технолог сцены, одаренный инженер-механик, он создал декорации для десятков спектаклей.
На вечере собрались друзья и коллеги, которые выступали с теплыми воспоминаниями. Прозвучали песни в исполнении грузинских бардов и артистов театра, а также стихи, автором которых был сам Александр Цветков.
На вечере была представлена книга “Ах, как не хочется прощаться!”, в которую вошли воспоминания, стихи, интервью с Александром Цветковым и фотографии. Книга издана международным культурно-просветительским союзом “Русский клуб”.