Александр Цветков: эпоха в истории русского театра Грузии – видео

Александр Цветков: эпоха в истории русского театра Грузии – видео

Вечер памяти, посвященный Александру Цветкову, заведующему постановочной частью Русского драматического театра им. Грибоедова, состоялся в Тбилиси. 24.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-24T15:00+0400

2026-04-24T15:00+0400

2026-04-24T15:14+0400

Это событие было приурочено к его дню рождения Александр Цветков более 20 лет своей жизни посвятил театру. Выдающийся технолог сцены, одаренный инженер-механик, он создал декорации для десятков спектаклей.На вечере собрались друзья и коллеги, которые выступали с теплыми воспоминаниями. Прозвучали песни в исполнении грузинских бардов и артистов театра, а также стихи, автором которых был сам Александр Цветков.На вечере была представлена книга “Ах, как не хочется прощаться!”, в которую вошли воспоминания, стихи, интервью с Александром Цветковым и фотографии. Книга издана международным культурно-просветительским союзом “Русский клуб”.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, видеоклуб , видео-новости из грузии, театр грибоедова, русский драмтеатр им. грибоедова, культура, грузинская культура, видео