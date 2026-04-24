Новый уровень нападок – Гордуладзе о заявлении посла ЕС в Грузии

Новый уровень нападок – Гордуладзе о заявлении посла ЕС в Грузии

В Тбилиси подчеркивают, что любые попытки диктовать политическую волю из Брюсселя через угрозы "темным прошлым" неприемлемы для суверенного государства 24.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-24T12:52+0400

2026-04-24T12:52+0400

2026-04-24T13:00+0400

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Нападки посла ЕС в Грузии Павла Герчинского на грузинское правительство достигли нового уровня, заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе в эфире телеканала "Имеди", комментируя заявление дипломата.По информации грузинских телеканалов, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, присутствовавший в Брюсселе на фотовыставке под названием "Грузия в фокусе", заявил, что страна находится "на неправильной траектории". Он выразил надежду, что Грузия вернется на европейский путь, а не в свое "темное прошлое".Председатель парламентского комитета напомнил, что, по его оценке, посол ЕС вмешивался в избирательный процесс в Грузии, вел агитационную кампанию против грузинских властей и призывал общественность к определенным действиям."Он заявлял, что если вы хотите вступить в ЕС, то “Грузинская мечта” вам на этом пути ничем не поможет. До сих пор это выглядело как обычный призыв со стороны сторонника “Национального движения”. Затем мы увидели многочисленные заявления, одобрение разжигания ненависти и нападки с его стороны в ходе предвыборной кампании", – напомнил депутат.По словам Гордуладзе, грузинскому правительству не удалось убедить Герчинского в неприемлемости насилия, однако теперь, как считает депутат, тот перешел уже к прямым угрозам."Он угрожает грузинскому народу тем, что в будущем будут приняты определенные решения, и если вы не будете действовать мудро, мы встанем и вернем вас в ваше темное прошлое. Он перечислил гражданскую войну, голод и нищету. В чем тогда разница между представителем Европейского союза и одним из представителей Советского Союза?" – отметил Гордуладзе.Гордуладзе подчеркнул, что все политические решения должны приниматься в Грузии, и если кто-то считает, что может определить будущее страны лучше, чем грузинский народ, то он глубоко ошибается.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Этот статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них — преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, брюссель, еврокомиссия