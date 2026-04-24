https://sputnik-georgia.ru/20260424/rost-gruzooborota-ukrepit-rol-gruzii-kak-tranzitnogo-uzla---zamministra-298284800.html

Рост грузооборота укрепит роль Грузии как транзитного узла – замминистра

Sputnik Грузия

Особый успех зафиксирован в контейнерных перевозках 24.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-24T14:54+0400

экономика

грузия

новости

турция

европа

азербайджан

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23994/24/239942404_0:492:4928:3264_1920x0_80_0_0_2760f62a269232b267018b7f3ffc04bd.jpg

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Правительство ожидает, что тенденция роста грузооборота сохранится в течение 2026 года и еще больше укрепит позиции Грузии как регионального транзитного узла, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани.Транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики с учетом действующих соглашений о свободной торговле, в том числе с Китаем, Турцией и ЕС. Для дополнительного усиления этого направления в стране реализуются важные и масштабные инфраструктурные проекты, включая строительство части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также трассы Север-Юг, ведущей в направлении России.По словам Иоселиани, государство делает все возможное для увеличения грузооборота через Грузию, и в этом направлении осуществляется множество инфраструктурных проектов.Заместитель министра отметила, что текущий год начался очень успешно с точки зрения грузопотоков, и если указанная динамика сохранится, то 2026 год в целом будет еще более продуктивным."2025 год был очень успешным с точки зрения грузооборота, и мы продемонстрировали достаточно динамичный и стабильный рост. Эта динамика сохранилась и в первом квартале 2026 года. За отчетный период наши порты обработали более 4,3 миллиона тонн грузов, что примерно на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – заявила Иоселиани.Кроме того, по ее словам, важно, чтобы сохранялся рост и в контейнерном направлении. Так, в первом квартале 2026 года было обработано 188 тысяч TEU, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.По информации Иоселиани, 2025 год стал рекордным и в этом отношении: страна обслужила около 750 тысяч контейнеров, что на 8% больше, чем годом ранее.Средний коридорТранскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор, был создан в феврале 2014 года при участии ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.Маршрут в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения Грузии в коридор как части транзитного пути выступила Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260423/skolko-zarabotala-gruziya-na-tranzite-fur-298221713.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

