Сколько Грузия заработала на туризме с начала года

Доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников в первом квартале 2026 года составили 829,8 миллиона долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. Доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года. Также Грузия побила рекорд по туристическим визитам в 2025 году.По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы в 2026 году выросли на 0,46%.Кто тратит деньгиНаибольшую сумму в первом квартале 2026 года потратили визитеры из ЕС – 140,7 миллиона долларов.При этом в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 годом доход от граждан России снизился на 29,09%, доход же от граждан ЕС, наоборот, вырос на 36,34%.Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыДоходы Грузии от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов.По данным Национального банка, по сравнению с 2024 годом этот показатель в 2025 году вырос на 5,98%.Наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов.В 2024 году доходы Грузии от туризма достигли исторического максимума, увеличившись на 7,3% по сравнению с 2023 годом и превысив 4,4 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

