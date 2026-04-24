Сколько Грузия заработала на туризме с начала года
Доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года 24.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-24T09:01+0400
экономика
туризм
грузия
новости
статистика
национальный банк грузии
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников в первом квартале 2026 года составили 829,8 миллиона долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. Доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года. Также Грузия побила рекорд по туристическим визитам в 2025 году.По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы в 2026 году выросли на 0,46%.Кто тратит деньгиНаибольшую сумму в первом квартале 2026 года потратили визитеры из ЕС – 140,7 миллиона долларов.При этом в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 годом доход от граждан России снизился на 29,09%, доход же от граждан ЕС, наоборот, вырос на 36,34%.Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годыДоходы Грузии от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов.По данным Национального банка, по сравнению с 2024 годом этот показатель в 2025 году вырос на 5,98%.Наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов.В 2024 году доходы Грузии от туризма достигли исторического максимума, увеличившись на 7,3% по сравнению с 2023 годом и превысив 4,4 миллиарда долларов.
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников в первом квартале 2026 года составили 829,8 миллиона долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.
Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. Доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года. Также Грузия побила рекорд по туристическим визитам в 2025 году.
По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы в 2026 году выросли на 0,46%.
Наибольшую сумму в первом квартале 2026 года потратили визитеры из ЕС – 140,7 миллиона долларов.
Кто тратил деньги в Грузии в первом квартале 2026 года
Страна
Траты, млн долларов
Число визитов
Евросоюз
140,7
96 226
Россия
124,3
230 717
Турция
120,1
238 368
Израиль
98,,9
66 744
Азербайджан
48,1
59 571
При этом в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 годом доход от граждан России снизился на 29,09%, доход же от граждан ЕС, наоборот, вырос на 36,34%.
ТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию в первом квартале 2026 года
Страна
Число визитов, тысячи
Рост, %
Турция
238,4
5,8
Россия
230,7
5,2
Армения
160,5
-11,2
Израиль
66,7
-17,5
Азербайджан
59,6
-8,1
Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы
Доходы Грузии от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов.
По данным Национального банка, по сравнению с 2024 годом этот показатель в 2025 году вырос на 5,98%.
Наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов.
В 2024 году доходы Грузии от туризма достигли исторического максимума, увеличившись на 7,3% по сравнению с 2023 годом и превысив 4,4 миллиарда долларов.