"В начале было Слово": проблемы информационной политики Грузии

Главный редактор "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили принял участие в круглом... 24.04.2026, Sputnik Грузия

Участникам встречи, модератором которой был главный редактор газеты "Свободная Грузия" Тато Ласхишвили, было предложено обсудить широкий круг актуальных тем, связанных с медиа, к примеру – как должна трансформироваться информационная политика в Грузии в условиях цифровизации и растущего влияния социальных сетей? Каким образом государство может поддерживать независимость СМИ, не вмешиваясь в их редакционную политику? Какие угрозы (дезинформация, внешнее влияние, поляризация общества) сегодня наиболее критичны для медиасреды Грузии и как им противостоять? Могут ли журналисты и представители СМИ влиять на межгосударственные отношения?Участникам круглого стола лучше многих других известно, какой силой обладает Слово. Слово может убить, как оружие, и наоборот – возродить. Посредством Слова с нами говорит Бог, и обратная связь – мы причащаемся и молимся Богу. Словом общаются политики и дипломаты, даже когда переходят на язык силы, но завершает войны опять-таки Слово. Сменившая "Национальное движение" правящая партия "Грузинская мечта" поначалу пустила государственную информационную политику на произвол судьбы, провозгласив слоган "Нам некогда заниматься пиаром, потому что мы заняты делом" и … проиграла информационную войну оппозиции. "Грузинская мечта" по сей день находится в позиции оправдывающегося, перехватить инициативу удается редко – оппозиционные СМИ обычно опережают на шаг, используя фейки и факты для атак, мешая правду с ложью – апробированный метод. Восстановив благодаря Бидзине Иванишвили торгово-экономические, транспортные и гуманитарные отношения с Россией, "Грузинская мечта" оставила без внимания вопрос восстановления медийных коммуникаций со странами постсоветского пространства, мост к русскоязычному читателю, российскому социуму. Международные мероприятия, организованные с этой целью российской стороной – медиафорумы, телемосты, мастер-классы, конференции и конкурсы – общей картины не изменили и изменить не могли. Понятно, что задача воссоздания единого информационного пространства между Россией и Грузией сегодня не стоит по причине интеграции Грузии в евроатлантические структуры, а не в евразийское сообщество. Но создается впечатление, что с прошлой недели, после "первых ласточек" восстановления партнерства Джорджии с США (имею в виду американских визитеров в Тбилиси и телефонный звонок госсекретаря премьеру), курс взят на сегрегацию: российские сервисы – Яндекс, Mail.ru, Госуслуги, VК и многие другие, по требованию российских регуляторов, начали блокировать пользователей с иностранными IP-адресами, предупреждая об использовании VPN и требуя его отключения, когда VPN на самом деле не включен. Примечательно, что на пользователей из Грузии эти ограничения доступа распространились сразу же после отключения в Грузии российских информационно-политических телеканалов – Первого, РенТВ, НТВ, РТР, Россия 24 и др., то есть с 16 апреля, аккурат после брифинга официального представителя МИД России госпожи Марии Захаровой. Три случайных совпадения?! Вряд ли. А может, в стране, взявшей курс на рестарт стратегического партнерства с США, нежелательно транслировать "Время покажет" с обсуждением политических новостей?Может, гражданам Грузии не нужно слышать анализ политических процессов в "Большой игре" и сравнивать с мнением грузинского политистеблишмента? Может, мы не должны смотреть "Россию 24", правдиво освещающую спецоперацию – в отличие от всех грузинских телеканалов? Точно так же, как вышеупомянутые российские мероприятия, не дали результата регулярные встречи с медиаменеджерами и журналистами в Грузии – метод, который практиковал Бидзина Иванишвили в бытность премьер-министром по принципу "врагов надо держать поближе, а друзья и так никуда не денутся". Впоследствии оказалось, что этот метод, да и принцип, себя не оправдали – большинство из них "поднялись" при президенте Саакашвили и остались в лагере радикальной оппозиции, потому что, как гласит старая грузинская мудрость, "читать Евангелие над головой волка" бесполезно. А поддержать друзей – независимые СМИ, редакционная политика которых и без диктовки власти ориентирована на позитив и созидание, СМИ, лишенные зарубежного финансирования и местных спонсоров и не скомпрометированные обязательствами с зарубежными спецслужбами, – "Грузинская мечта" воздержалась. Поленилась или испугалась вконец испортить и без того натянутые отношения с посольствами США, Великобритании и Евросоюза – значения уже не имеет, факт, что ошиблась и опять … проиграла. "Фу, тут Русью пахнет!" – воротят нос "комбинированные" грузинские медиацеховики и прочий бомонд, которые всегда – при деле и при теле власть предержащих, хотя ресурсы, которыми они реально располагают, убогие, как и их аудитория, будь то электронные издания или кабельные телеканалы, где рекламные анонсы больше контента. Речь о какой-то редакционной политике здесь не идет – сегодня медиаконформистам платят за стигматизацию, это лучше продается, чем государственная информационная политика, чем национальные государственные интересы, неразрывно связанные с восстановлением полноформатного партнерства с Россией. И не беда, что за вышедшие из моды дежурные панегирики Евросоюзу в Грузии сегодня можно подвергнуться общественному остракизму – разве мало недружественных России постсоветских режимов, вон – в Центральной Азии, да и по соседству, с которыми можно прибыльно "перетусовать" этот сложный период, пока окончательно не "устаканится" политика страны?! Когда есть такая комфортная ниша под властью, когда, по Искандеру, "допущен к столу", правда – для слуг, зачем рисковать, как тот выпавший из гнезда и попавший в коровий навоз птенчик, что, отогревшись, решил почирикать, чем привлек внимание проходившей мимо лисы?! Не лучше ли с умным видом разглагольствовать на такие глобальные темы, как многополярный миропорядок, Восток-Запад, Север-Юг, Средний коридор, Ормузский пролив и полеты к Луне?! Свою "черную роль" в формировании ущербной антигосударственной информационной политики в Грузии сыграли и так называемые "узнаваемые лица" – советники-консультанты-"эксперты" и прочая политиканствующая элита, получившая допуск в Стеклянный дворец и к прямому телеэфиру. Прожженные мастера интриг, прошедшие университеты политагитаторов ЦК Компартии, а их выкормыши – тренинги Фонда Сороса и "Единого национального движения", они с первых же дней возвели вокруг Иванишвили непреодолимый для креативных людей и идей бруствер во избежание конкуренции. Политический лидер и миллиардер как можно дольше не должен был услышать альтернативное мнение и глас народа, в противном случае надобность в услугах псевдо-медиа-экспертах отпала бы сама собой – "продавцов попорченного воздуха" погнали бы с горы Табор поганой метлой, сняли бы с попечения и лишили "печения", то бишь ежемесячного пансиона Иванишвили. Не только я видел бесконечные списки неблагодарных людей, перед которыми "метали бисер"… Впоследствии, подобно трем партиям из четырех, входящим в коалицию "Грузинская мечта" (за исключением четвертой – одноименной партии Иванишвили), они разом брызнут в разные стороны, оставив Бидзину Иванишвили одного, лицом к лицу с проблемами. А ведь в бытность премьером Бидзина Иванишвили, наряду со встречами с представителями грузинского журналистского цеха, практиковал встречи и с ними, с т.н. грузинскими экспертами, которых я прозвал проктополитологами за талант строить прогнозы задним числом и интерпретировать события задом наперед! Разумеется, это была не единственная ошибка власти, отнюдь, были и другие. Как не вспомнить, что резко завоевавшая популярность в народе созданная Бидзиной Иванишвили телекомпания "9-й канал" (которой я в 2012 году с чистой душой отдал двух ведущих журналистов ГРУЗИНФОРМ), спустя полгода после победы "Грузинской мечты" на парламентских выборах 1 октября 2012 года была окончательно закрыта (в августе 2013 года, причем во второй раз, в первый раз "9-й канал" прекратил вещание после "Революции роз" в апреле 2004 года). В результате государственная информационная политика, акцентирующая необходимость восстановления справедливости в стране, акцентирующая исключительно мирную политику решения территориальных проблем Грузии отошла на второй план. А на первый план вышла политика коабитации с лидерами преступного режима Саакашвили, что было условием получения безвиза и Соглашения о свободной торговле с Евросоюзом. Ее органично дополнила государственная информполитика, популяризирующая "европейские демократические ценности", безальтернативный курс евроатлантической интеграции Грузии, внесенный в 2018 году в Конституцию в виде добавленной Статьи 78 "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры". Соответственно, на это была "заточена" вся государственная информационная политика, заказанная ангажированными СМИ на уровне агитаторов сельских клубов времен коллективизации с лозунгами им под стать: "Вперед, в Европу!", "В Европу, с достоинством!". Впоследствии, когда Евросоюз выставит Грузии 9 условий Шарля Мишеля, на которые православные гетеросексуальные грузины должны были променять 10 заповедей Божьих, а также другие инструкции Евро- и Венецианской комиссий, среди которых отказ от грузинской традиционной идентичности, регистрация однополых браков и пропаганда гомосексуализма – признание десятков гендеров и операций по изменению пола, а также увольнение грузинских судей и назначение судьями приглашенных иностранцев; когда оппозиция откажется войти в Парламент и бойкотирует его работу – о мужском "достоинстве", с которым еврогрузины должны были войти Европу, начисто забудут. Государственная пропагандистская кампания "В Европу, с достоинством!" забудется также резко, как кампания "Больше НАТО в Грузии", "Грузия – для НАТО, НАТО – для Грузии!", то есть государственная информационная политика популяризации присутствия ограниченного грузинского военного контингента в Афганистане как путь к восстановлению территориальной целостности Грузии. Ее помнят только семьи, потерявшие кормильцев, а ведь заявления в прессе о грузинских парнях, гибнущих в войне НАТО за импорт опиумного мака в США расценивались как дискредитация грузинской армии, подрыв воинского духа и боеспособности. Вскроется антинациональная подрывная роль телекомпаний, которые проправительственными так и не стали – просто выполняли щедро оплачиваемые заказы на политическую рекламу, одновременно получая инструкции от Саакашвили, Кезерашвили, Адеишвили. Телекомпании, которые героизировали "Грузинский легион" и "Азов" как путь к восстановлению территориальной целостности Грузии. В результате их антигосударственной информационной политики фасады зданий в Тбилиси и обложки страниц грузинских пользователей Фейсбук пестрели украинскими флагами, а с грузинских телеэкранов целый день неслось похоронное "Ще не вмерла України…" на языке оригинала и "Слава Украине! Героям слава!" – украинский вариант "Хайль Гитлер! Зиг хайль!" С большим опозданием политика коабитации, а следом – политика европеизации были преданы анафеме, и на смену им пришли новые тезисы. Новая, ныне действующая государственная информационная политика направлена на люстрацию западных и местных "партий глобальной войны", "европейской бюрократии", "Deep State". Без комментариев, которые увели бы далеко. Вернусь на шаг назад, когда премьер-министром еще является Гарибашвили. Просчеты в государственной информационной политике власть "Грузинской мечты" попыталась срочно компенсировать в законодательном плане, подготовив и приняв ряд законов и актов. Первым делом в декабре 2023 года правительство принимает "Коммуникационную Стратегию правительства Грузии на 2024-2027 годы", одним из приоритетов которой является "Борьба с дезинформацией и фейковыми новостями". Стратегия основана на Концепции национальной политики "Видение 20/30 – Стратегия развития Грузии", тоже утвержденной в 2023 году, но в первом квартале. Сообщалось, что цели Стратегии разрабатывались международными и местными экспертами, представителями подразделений Стратегических коммуникаций правительственных ведомств, Совета нацбезопасности, НАТО и Информационного центра ЕС на основании результатов исследований в рамках Программы "Стратегические коммуникации для лучшего будущего", финансируемой Госдепартаментом США. Поэтому неудивительно, что Стратегия изначально была задумана как антироссийская, направленная на борьбу с "русским нарративом и дезинформацией". В качестве показательного примера приводился якобы "растиражированный Москвой фейк, что Запад был заинтересован в открытии в Грузии "второго фронта" в поддержку Украины". Таким образом, вместо прописанной в проекте Стратегии "борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями с целью повышения осведомленности населения", продолжилась целенаправленная дезинформация населения. Проправительственные и оппозиционные грузинские СМИ редакционной политикой в отношении "российской оккупации" друг от друга не отличаются по сей день, а "Грузинская мечта", хоть и отказалась открыть "второй фронт", но подмахивала все международные резолюции в поддержку киевской хунты – "русские оккупанты, мол, добрые, все поймут и простят". Но последний месседж из Златоглавой подтверждает мой старый прогноз, который не перестаю повторять – однажды "Окно Овертона" закроется, и в Москве перестанут входить в затруднительное положение Грузии. Почему ответственные за осуществление Стратегии "правительственные коммуникационные подразделения" тогда практически согласились играть на стороне оппозиции и их западных кураторов – недоброжелателей власти "Грузинской мечты"? Разве власть не назвала "имена, пароли, явки" – кто и когда принуждал ее открыть "второй фронт"?! Почему тогда правительство Грузии в 2023 году одобрило Стратегию – документ, который будет впоследствии использован против Бидзины Иванишвили? Единственным эффективным методом борьбы с дезинформацией является ее опровержение достоверными фактами – почему грузинскому обществу не привели хоть один пример "российской дезинформации" и не назвали конкретного распространителя "российского нарратива"? Неужели это произошло только потому, что разработку государственной информационной политики опять поручили дилетантам, конформистам и иностранным агентам?! Ой ли, недавние скандальные аресты власть предержащих, точнее, передержавших, имевших тайные взаимовыгодные контакты со скандальными представителями медийного цеха, выявили, что тут была замешена коррупция, от которой до госизмены – один шаг... Любое преступление, как известно, оставляет экономический след. В том же 2023 году, когда правительство принимает "Коммуникационную Стратегию правительства Грузии на 2024-2027 годы", Великобритания в одностороннем порядке в знак протеста вышла из реализуемой в Грузии совместно с США и поддерживаемой НАТО Программы стратегических коммуникаций – недоброй памяти Стратком, начатой в 2015 году. Напомню, что в Грузии Стратком работал как новый департамент в администрации правительства, обучение и техническое оснащение персонала которого совместно финансировали США и Великобритания. Суммы, потраченные Великобританией и США на этот секретный проект, не раскрываются по сей день. Но если учесть, что с 2015 года Вашингтон только по линии USAID выделил Грузии около 20 млн долларов на программы "по противодействию российской пропаганде и укреплению независимой журналистики", а Евросоюз потратил более 55 миллионов евро на "повышение устойчивости общества к российской дезинформации и поддержке независимой прессы в Грузии", то финансирование проекта Стратегических коммуникаций, вероятно, тоже составляло не один десяток миллионов долларов/евро. Предполагалось, что в Страткомы – департаменты по стратегическим коммуникациям (которые пришли на смену созданным премьером Жвания Департаментам по связям с общественностью, PR-службам в правительственных структурах, потому что "коньком" убиенного Зуры был "паблик рилейшнз"), войдут офицеры от каждой страны-члена НАТО, которые должны были заниматься пропагандой в Грузии преимуществ пакета НАТО-Грузия. Целью программы была помощь исполнительной власти Грузии по противодействию "российским гибридным угрозам", в частности, "дезинформации". А на деле, по заключению британцев, "средства использовалась в целях антизападной пропаганды, пиара премьер-министра Ираклия Гарибашвили и "черного пиара" оппонентов "Грузинской мечты". Разразился скандал, который послужил триггером второй отставки премьера Гарибашвили с командой. Несомненно, британцы и местные недоброжелатели Гарибашвили положили на стол неоспоримые факты. Напомню, что "Международное общество за честные выборы и демократию" (ISFED) тогда заявило, что Стратком стоял за сотнями удаленных Meta фейковых аккаунтов в Facebook, благодаря которым "Грузинская мечта" якобы создавала "видимость поддержки своей политики". И лишь с 2024 года власть Грузии, устами нового премьера Кобахидзе, а также председателя парламента начала осторожно разоблачать порочную информационную политику радикальной оппозиции иже с "европейской бюрократией", "Deep Statе" (будь он неладен!), группой "Megobari Act" американского конгрессмена Уилсона и институтом Маккейна, когда все отрицательное в Грузии приписывалось России. Когда все неугодные оппозиции законы и непопулярные волюнтаристские решения власти назывались "российскими" и "русским нарративом"; когда все неугодные оппозиции политики и подвизавшиеся на журналистском поприще добровольцы назывались "русскими", "пророссийскими" и "кремлистскими"; когда борьбу с олигархами и дезинформацией включили в перечень условий интеграции Грузии в Евросоюз и "деолигархизация" для грузин должна была означать "деиванишвилизацию", а дезинформация обязательно должна была быть российской. Кто на уровне местной и центральной власти инициировал действительно вредные и "сырые", явно "льющие воду на мельницу" оппозиции, законы и решения, что ускорили начавшиеся вчера с силового блока новые кадровые изменения, тема отдельного разговора. Однако новая государственная информационная политика люстрации западных двойных стандартов, вложенная в уста политиков, философствующих плагиаторов и узнаваемых в обществе активистов с сомнительным бэкграундом и нестабильным поведением, которые недавно с пеной у рта доказывали обратное, стало большой PR-ошибкой. В результате дефицит доверия сегодня наблюдается как среди целевой квалифицированной аудитории, так и у всего населения. Слишком "свежо предание", точнее, предательство, да и грузинская народная мудрость учит, что "новое вино в старый бурдюк не заливают". Подобно молодому вину в старом бурдюке, быстро "прокисла" и сколоченная на скорую руку "проправительственная" PR-группа, потому что тролли, боты, эксцентричные блогеры и даже колл-центры погоду в государстве, государственную информационную политику не строят. При очередной правительственной ротации эта экспрессивная публика полным составом портируется на службу к новым шефам, как было не раз. Вернусь к провальным попыткам власти исправить упущения в информационной политике путем законодательных инициатив. Первым делом я назвал "Коммуникационную Стратегию правительства Грузии на 2024-2027 годы", не уходя дальше в прошлое. Затем власть Грузии принимает три закона: "О прозрачности иностранного влияния" – в 2024 году; "О регистрации иностранных агентов" (копию американского FARA) – в 2025 году; Изменения в Закон "О грантах" – в 2026 году, за что Грузии приостановили процесс интеграции в ЕС и наказали визовыми ограничениями и другими санкциями представителей власти. Не с чужих слов знаю – что значит голыми руками, без государственной поддержки и финансов, противостоять пропагандисткой машине Запада, грузинским медиаколлаборационистам, имеющим тыл в Брюсселе и Вашингтоне. Однако СМИ оппозиции имеют богатые источники финансирования и в лице грузинских богачей/бизнесменов, обслуживающих интересы оппозиции в надежде на возвращение Саакашвили во власть, будь то реинкарнация "Нацдвижения", или коалиционное правительство, поэтому вышеперечисленные законы проблему вряд ли решат. Да и в Законы, не успев принять, уже два раза внесли изменения: появились исключения из правил – целый список привилегированных зарубежных организаций, а также весь западный дипкорпус, деньги которых, оказывается, "не пахнут", то есть грантами считаться не будут. То ли еще будет, скоро перечень исключений будет длиннее правил… Резюмирую: государственная информационная политика, ее проведение никогда не были и не могут быть прибыльным медиа-бизнесом. Однако прямые вложения государства в нынешние, с грехом пополам популяризирующие ее политику и критикующие оппозицию СМИ удачными инвестициями назвать нельзя даже с большой натяжкой. В результате – невыполненные задачи и поражение на информационных фронтах, провал прекрасной идеи – бесталанно организованного формата теледебатов, трансформировавшегося в де-факто междусобойчики, чего можно было легко избежать, доверив дело профессионалам. А профессионалов в Грузии осталось очень мало, и именно эти порядочные люди, на свой страх и риск, по сей день абсолютно бескорыстно оказывают власти беспрецедентную информационную поддержку. А пока главные рычаги и информационные площадки предоставлены, в основном, алчным вульгарным дилетантам с авантюристическим душком, говорить о государственной информационной политике в Грузии в академическом понимании этого важнейшего рычага внутренней и внешней политики не приходится. Здоровая конкуренция и равные стартовые условия – необходимые условия проведения информационной политики, направленной на защиту национальных интересов Грузии. Государство не должно страдать комплексом ложного стыда, поддерживая СМИ, проводящие государственную информационную политику на должном профессиональном уровне. Только открытость обеспечит полную информированность о действиях наших оппонентов, а запретительные меры вынудят радикалов-реваншистов уйти в подполье и искать новые методы борьбы с властью, в том числе - тайные каналы финансирования. Нельзя лишать "четвертую власть" главной функции – функции критической оценки власти ("критической" – означает как отрицательной, так и положительной), что является основой демократического общества, фундаментальным правом, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека. И не надо приравнивать это право к преступным подрывным действиям по организации госпереворотов, к насильственной смене законной власти – на то и существует Служба государственной безопасности, чтобы дифференцировать и пресекать. У власти "Грузинской мечты", лично у ее лидера Бидзины Иванишвили остался большой ресурс позитива и заслуг перед грузинским народом и им нет надобности уподобляться диктаторским режимам с их методами. Повторяю, отключение на прошлой неделе, 16 апреля 2026 года, российских информационно-политических телеканалов в Грузии вызывает нездоровые ассоциации с диктаторским режимом Саакашвили. А если конкурирующие между собой телекоммуникационные компании "дружно" совершили этот акт саботажа по собственной инициативе, что исключено, мы имеем дело с провокацией с целью спровоцировать напряженность между Россией и Грузией. Частному бизнесу не прикажешь, но провайдеры понесут большие убытки от отключения пакетов с российскими телеканалами – не будут же они действовать себе во вред, если только им не приказал регулятор?! А государственный регулятор мог приказать еще и по другой, чем указанная мною выше причина, то есть чтобы ублажить США. Дело в том, что лидер власти Бидзина Иванишвили приступил к реформам в правительстве, чтобы сделать его более релевантным новым внешнеполитическим реалиям и скорректировать допущенные промахи. Перемены коснутся не только кадров правительства, но и тбилисского муниципалитета, и правящей партии, и парламентского большинства. И в это время любые критические (а это, еще раз повторяю, как положительные, так и отрицательные) оценки действий грузинской власти со стороны великого северного соседа, о которых большинство узнает откуда? – верно, из телеэфира российских информационно-политических каналов! – крайне нежелательны, чтобы не дать повод радикальной оппозиции и западным недоброжелателям заявлять, что "Грузинская мечта" во всем, даже в кадровой политике, "сверяет часы" с Москвой. Сейчас критически важно, чтобы ни одно Слово, от кого бы оно ни исходило и что бы ни было, не помешало Грузии и России сохранять оптимальный статус-кво не афишированной дружественности. Итак, "В начале было Слово": в своем слове я обозначил ошибки в проведении информационной политики и последствия, к которым приводит ее недооценка.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Арно Хидирбегишвили

