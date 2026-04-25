Исполнилось 40 дней со дня смерти Патриарха всея Грузии - видео
Сорок дней исполнилось 25 апреля со дня смерти Патриарха всея Грузии Илии II. Местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио провел литургию в соборе...
2026-04-25T16:54+0400
Сорок дней исполнилось 25 апреля со дня смерти Патриарха всея Грузии Илии II. Местоблюститель патриаршего престола, митрополит Шио провел литургию в соборе Сиони в Тбилиси.
Для того, чтобы почтить память Патриарха, в храме собрались иерархи Грузинской православной церкви, сотни верующих, которых не вместили стены Сиони. После литургии епископ Шио провел заупокойную службу в память о душе Его Святейшества.
Накануне Патриархия Грузии призвала всех молиться за Илию II, так как сороковой день со дня кончины имеет особое значение для посмертной участи души. Патриарх всея Грузии скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет. Илия II был похоронен в Сионском патриаршем соборе. С Патриархом прощалась вся Грузия.