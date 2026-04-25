МИД России обвинил Францию в саботаже урегулирования кризиса на Украине

Москва обвинила Париж в том, что тот мешает, а не помогает миру 25.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-25T14:39+0400

2026-04-25T14:56+0400

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Париж и другие европейские столицы целенаправленно блокируют любые попытки продвинуться в урегулировании украинского кризиса. "Ни Франция, ни другие страны ЕС не являются в настоящее время участниками переговорного процесса. Более того, все действия Парижа и других европейцев направлены на срыв любых позитивных подвижек по украинскому кризису в рамках трехсторонних контактов с участием США", – говорится в сообщении на сайте министерства в разделе "антифейк". Там же назвали "фантазийными" представления французского посла в Москве Николя де Ривьера о возможности урегулирования конфликта на основе "коалиции желающих" – структуры, которая, по оценке МИД, призвана обслуживать интересы исключительно Киева и европейской "партии войны". "Со стороны Франции мы видим не конструктивные предложения по поиску взаимоприемлемых развязок, а попытки запуска параллельных инициатив, результаты которых можно было бы попытаться в ультимативной форме навязать России", – отметили в ведомстве. В МИД подчеркнули, что подобный "недипломатический" подход, оторванный от реального положения дел на земле, изначально обречен на провал.

