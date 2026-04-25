Сотрудник МВД Грузии задержан за разглашение секретной информации

СГБ отмечает, что за разглашение даже незначительной информации все лица будут строго наказаны 25.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-25T19:33+0400

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. СГБ Грузии задержала бывшего сотрудника своего ведомства, перешедшего на работу в МВД, за разглашение секретной информации, говорится в сообщении ведомства. О разглашении какой именно секретной информации идет речь, СГБ Грузии не уточняет. Следствие ведется по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Это статья за умышленное или по неосторожности нарушение порядка обращения с документами или предметами, содержащими государственную тайну, повлекшее повреждение, уничтожение или утрату таких документов или предметов, разглашение государственной тайны или иные тяжкие последствия. СГБ Грузии отмечает, что за разглашение даже незначительной информации все лица будут строго наказаны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

