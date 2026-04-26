Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260426/v-gruzii-na-kazhduyu-sotnyu-zhenschin-prikhoditsya-92-muzhchiny--poslednie-dannye-o-naselenii--298302571.html
В Грузии на каждую сотню женщин приходится 92 мужчины – последние данные о населении
Sputnik Грузия
Всего население страны, по последней переписи, составляет 3,941 миллиона человек
2026-04-26T09:01+0400
2026-04-26T09:01+0400
статистика
грузия
общество
новости
имерети
аджария
тбилиси
сакстат
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287644875_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e6b17cca864cc2254ce4f48ba4f02e5c.jpg
имерети
аджария
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287644875_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_b062ad49fcaf0c9b178bff195d80ba99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© photo: Sputnik / StringerСемья. Мужчина и женщина идут по улице
Семья. Мужчина и женщина идут по улице - Sputnik Грузия, 1920, 26.04.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Всего население страны, по последней переписи, составляет 3,941 миллиона человек
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. В Грузии, согласно статистике, на 1 января 2026 года проживали 2,053 миллиона женщин и 1,887 миллиона мужчин, говорится в данных Национальной службы статистики "Сакстат".
Таким образом, по информации "Сакстата", в стране на каждые 100 женщин приходится 92 мужчины. При этом мужчин в возрасте до 50 лет в Грузии больше, чем женщин.

Всего население Грузии составляет 3,941 миллиона человек. В среднем на один квадратный километр в стране приходится 69 человек. Однако если в Тбилиси на одном квадратном километре в среднем проживает 2 715 человек, то в регионах Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6 человек.

В Аджарии на квадратный километр приходится 142 человека, а в самых густозаселенных регионах Имерети и Квемо Картли – 77 и 68 человек соответственно.

Возраст населения Грузии

Средний возраст населения страны – 38 лет. При этом средний возраст мужчин в Грузии – 36,4 лет, а женщин – 40,3.
Средняя же продолжительность жизни в Грузии составляет 76 лет. При этом для мужчин этот показатель составляет 71,4 года, а для женщин – 80,6 года.
Трудоспособным населением (с 14 до 64 лет) статистики считают 64,3% населения страны. Дети до 14 лет составляют 19,3% общего населения, а пенсионеры старше 65 лет – 16,4%.
Среди возрастных групп в Грузии лидируют дети в возрасте от 10 до 14 лет, на втором месте – возрастная группа от 35 до 39 лет, третье место занимает группа от 60 до 64 лет. Лица в возрасте от 19 до 39 лет составляют четверть всего населения страны, как и лица от 40 до 59.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0