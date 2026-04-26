В Грузии на каждую сотню женщин приходится 92 мужчины – последние данные о населении

Всего население страны, по последней переписи, составляет 3,941 миллиона человек 26.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-26T09:01+0400

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. В Грузии, согласно статистике, на 1 января 2026 года проживали 2,053 миллиона женщин и 1,887 миллиона мужчин, говорится в данных Национальной службы статистики "Сакстат". Таким образом, по информации "Сакстата", в стране на каждые 100 женщин приходится 92 мужчины. При этом мужчин в возрасте до 50 лет в Грузии больше, чем женщин. В Аджарии на квадратный километр приходится 142 человека, а в самых густозаселенных регионах Имерети и Квемо Картли – 77 и 68 человек соответственно. Возраст населения Грузии Средний возраст населения страны – 38 лет. При этом средний возраст мужчин в Грузии – 36,4 лет, а женщин – 40,3. Средняя же продолжительность жизни в Грузии составляет 76 лет. При этом для мужчин этот показатель составляет 71,4 года, а для женщин – 80,6 года. Трудоспособным населением (с 14 до 64 лет) статистики считают 64,3% населения страны. Дети до 14 лет составляют 19,3% общего населения, а пенсионеры старше 65 лет – 16,4%. Среди возрастных групп в Грузии лидируют дети в возрасте от 10 до 14 лет, на втором месте – возрастная группа от 35 до 39 лет, третье место занимает группа от 60 до 64 лет. Лица в возрасте от 19 до 39 лет составляют четверть всего населения страны, как и лица от 40 до 59.

